Buổi ra mắt MV của ca sĩ Hoà Minzy ngập tràn nước mắt 22/08/2025 23:11

(PLO)- Buổi ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình của ca sĩ Hoà Minzy đã lấy đi rất nhiều nước mắt. Đó là cảm xúc từ MV và những câu chuyện cảm động.

Tối ngày 22-8, tại Hà Nội, nữ ca sĩ Hoà Minzy đã có buổi ra mắt chính thức MV Nỗi đau giữa hòa bình.

Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng được sử dụng làm nhạc chủ đề bộ phim điện ảnh Mưa đỏ - một dự án tầm vóc của điện ảnh Quân đội do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch.

Có thể nói, chưa có buổi ra mắt MV nào lấy đi của những người có mặt nhiều nước mắt như vậy. Sự xúc động đến từ phía khán giả tạo ra từ nhiều yếu tố.

Ca sĩ Hoà Minzy chia sẻ tại buổi ra mắt MV. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Đầu tiên, không thể bỏ qua vai trò của MV. Trong MV, Hòa Minzy xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ. Cô hóa thân vào vai người vợ, người con dâu hiền dịu, tần tảo. Sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị..

Chính ca sĩ Hoà Minzy cũng chia sẻ, khi thực hiện dự án này nước mắt của cô đã không ít lần cứ tự nhiên mà trào ra.

“Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh với tôi suốt thời gian qua. Có thể nói đây là sản phẩm khiến tôi khóc nhiều nhất.” Hòa Minzy tâm sự.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể, khi chứng kiến Hoà Minzy thu âm ca khúc, anh cũng không kìm được sự xúc động.

“Ở đoạn cao trào, Hòa Minzy sau câu hát đã gục xuống và ôm mặt khóc. Tất cả mọi người có mặt tại phòng thu, ai cũng đều rơi những giọt nước mắt vì xúc động và chân thành trước những câu hát như thấu nỗi đau của mẹ Việt Nam anh hùng”- nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Trong MV Nỗi đau giữa hòa bình Hòa Minzy ấn tượng mạnh với khoảnh khắc chồng hy sinh trên chiến trường cũng là thời khắc đứa con được sinh ra.

Hình ảnh này có sức gợi nhiều suy ngẫm, như 1 sự nhắc nhớ về hy sinh, mất mát của dân tộc: “Độc lập đổi bằng xương máu/ Hoà bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau?” Thông điệp “kết nối”, như một lời động viên cho người đã ngã xuống vì non sông.

Ca sĩ Hoà Minzy đến bên mẹ Căn. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Khoảnh khắc tiếp theo lấy đi nước mắt của khán giả đó là sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn, đến từ tỉnh Bắc Ninh. Tại sự kiện, mẹ Căn nói với mọi người, năm nay mình đã một trăm lẻ một tuổi.

Đến gần mẹ Căn, Hoà Minzy tâm sự: “Không biết thế hệ sau, hai mươi, ba mươi năm nữa có còn cơ hội để gặp gỡ các mẹ Việt Nam anh hùng nữa không, nên là con muốn làm những thước phim vừa rồi để có thể nhắc nhở các bạn trẻ, giống như con, nhắc nhở từ bản thân con luôn biết ơn, uống nước nhớ nguồn và tri ân những người mẹ, như mẹ”.

Khi được hỏi về cảm xúc khi xem MV, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn nói, cảm xúc của mẹ đau lòng lắm, mẹ nhớ lắm những đứa con của mình. “Con mình đứt ruột đẻ ra sao chẳng nhớ ?’- mẹ Căn nói.

Cuối buổi ra mắt MV, ca sĩ Hoà Minzy dành những phút cuối cùng của sự kiện kể về ông mình, một người chiến sĩ từng tham gia chiến dịch Giải phóng miền Nam, một cán bộ chỉ huy.

“Mọi người cứ hỏi tại sao lòng yêu nước của em lại nhiều như thế, chắc vì em là cháu của một anh hùng”- ca sĩ Hoà Minzy nói.

Rất nhiều người có mặt tại buổi ra mắt đã chia sẻ, xem MV và chứng kiến những khoảnh khắc hôm nay, họ đã không thể kìm được nước mắt...