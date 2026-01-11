Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2025

Tối 10-1, lễ trao giải Ngôi sao xanh lần thứ 12 năm 2025 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM.
Giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 vinh danh 32 giải thưởng thuộc các hạng mục điện ảnh, truyền hình và Không gian mạng.
Nhiều "lần đầu tiên" ở hạng mục âm nhạc và đạo diễn xuất sắc
Tại lễ trao giải, video âm nhạc hay nhất được trao cho Bắc Bling của Hòa Minzy. Ở hạng mục Video âm nhạc được yêu thích nhất Rhyder với MV Tiếc cho em giành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên cả hai được xướng tên ở lễ trao giải thường niên này.
Ngoài ra giải thưởng cũng chứng kiến nữ diễn viên Lê Hạ Anh lập hattrick ở cả hai hạng mục truyền hình và điện ảnh gồm Cặp đôi được yêu thích nhất (hạng mục phim điện ảnh) và Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (hạng mục phim truyền hình).
Ngôi sao xanh 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn, NSND Trọng Trinh nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyền hình sau 12 năm.
Mưa đỏ nhận "mưa" giải thưởng
Năm nay, phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền bùng nổ khi thắng lớn với 6 giải thưởng gồm Nam diễn viên được yêu thích nhất (Steven Nguyễn- vai Quang); giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ( diễn viên Phương Nam); Nhà sáng tạo xuất sắc (Vũ Việt Hưng - Thiết kế Mỹ thuật); Cặp đôi được yêu thích nhất (Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh); Đạo diễn xuất sắc nhất (Đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền) và đoạt giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất.
Chia sẻ khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn đến các đồng đội tại Điện ảnh QĐND, toàn thể ê-kip phim Mưa đỏ, đạo diễn hình ảnh Thái Dũng và họa sĩ Vũ Việt Hưng.
"Nếu không có sự đồng lòng và cống hiến của tất cả mọi người trong đoàn phim Mưa đỏ, tôi chắc chắn sẽ không thể vượt qua 81 ngày đêm gian khổ tại Quảng Trị để hoàn thành tác phẩm này" - nữ đạo diễn bày tỏ.
Danh sách giải thưởng Ngôi sao xanh 2025
Hạng mục phim truyền hình:
Nam diễn viên được yêu thích nhất: Huỳnh Trường Thịnh (phim Xét nghiệm).
Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Lê Hạ Anh (phim Chiếc vòng ngọc bích).
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Quốc Huy(phim Gió ngược chiều).
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lê Hạ Anh (phim Trái tim bất hạnh).
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: NSƯT Trương Minh Quốc Thái (phim Lý lẽ kẻ ngoại tình).
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Oanh Kiều (phim Trái tim bất hạnh ).
Đạo diễn xuất sắc nhất: Đạo diễn NSND Trọng Trinh (phim Trái tim bất hạnh).
Phim truyền hình được yêu thích nhất: Trà ma nữ
Phim truyền hình hay nhất: Trái tim bất hạnh của đạo diễn, NSND Trọng Trinh
Gương mặt triển vọng: Cao Thùy Linh (vai bé Thảo – phim Trái tim bất hạnh).
Nam/nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất: Ishaan Dhaw và Riya Sharma (phim Vượt thời gian gặp chàng bác sĩ)
Phim nước ngoài được yêu thích nhất: Vượt thời gian gặp chàng bác sĩ (phim Ấn Độ)
Hạng mục điện ảnh:
Nhà sáng tạo xuất sắc: Vũ Việt Hưng (Thiết kế Mỹ thuật của phim Mưa đỏ).
Nam diễn viên được yêu thích nhất: Steven Nguyễn (phim Mưa đỏ).
Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Đoàn Thiên Ân (phim Nụ hôn bạc tỷ).
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Phương Nam (vai Tạ phim Mưa đỏ).
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trâm Anh (vai Nhàn phim Tử chiến trên không)
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Thanh Sơn (phim Tử chiến trên không ).
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Việt Hương (phim Chị Dâu)
Cặp đôi được yêu thích nhất: Steven Nguyễn – Lê Hạ Anh (phim Mưa đỏ).
Đạo diễn xuất sắc nhất: Đạo diễn NSUT Đặng Thái Huyền (phim Mưa đỏ)
Phim điện ảnh hay nhất: Mưa đỏ của Đạo diễn NSUT Đặng Thái Huyền
Gương mặt triển vọng: Diễm Hằng Lamoon (vai Út Khờ - phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối).
Giải đặc biệt phim hoạt hình : Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu đạo diễn Trịnh Lâm Tùng
Hạng mục không gian mạng
Nam diễn viên xuất sắc nhất: Lê Quốc Nam (vai chủ tiệm- phim Tiệm ăn của quỷ).
Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Lê Phương (vai bé Gái – phim Cuộc chiến hạ lưu).
Nam diễn viên được yêu thích nhất: Duy Khánh (vai - phim Về quê có gì vui).
Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Lâm Vỹ Dạ (vai cô Mơ - phim Cậu út cậu con Cúc).
Phim web drama hay nhất: Tiệm ăn của quỷ đạo diễn Hàm Trần
Phim web drama được yêu thích nhất: Cậu út cậu con Cúc 4 (kênh Huỳnh Lập Official).
Video âm nhạc hay nhất: Bắc Bling
Video âm nhạc được yêu thích nhất: MV Tiếc cho em của Rhyder