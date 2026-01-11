Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 11/01/2026 07:37

(PLO)- Phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền đã giành chiến thắng lớn tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 với 6 giải thưởng cho cá nhân và phim.

Tối 10-1, lễ trao giải Ngôi sao xanh lần thứ 12 năm 2025 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM.

Giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 vinh danh 32 giải thưởng thuộc các hạng mục điện ảnh, truyền hình và Không gian mạng.

Mưa đỏ là phim điện ảnh xuất sắc nhất tại giải thưởng Ngôi sao xanh. Ảnh: H.K

Nhiều "lần đầu tiên" ở hạng mục âm nhạc và đạo diễn xuất sắc

Tại lễ trao giải, video âm nhạc hay nhất được trao cho Bắc Bling của Hòa Minzy. Ở hạng mục Video âm nhạc được yêu thích nhất Rhyder với MV Tiếc cho em giành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên cả hai được xướng tên ở lễ trao giải thường niên này.

Hoà Minzy và Rhyder nhận giải thưởng. Ảnh: H.K

Ngoài ra giải thưởng cũng chứng kiến nữ diễn viên Lê Hạ Anh lập hattrick ở cả hai hạng mục truyền hình và điện ảnh gồm Cặp đôi được yêu thích nhất (hạng mục phim điện ảnh) và Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (hạng mục phim truyền hình).

Lâm Hạ Anh và Steven Nguyễn nhận giải Cặp đôi được yêu thích nhất (hạng mục phim điện ảnh). Ảnh: H.K

Ngôi sao xanh 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn, NSND Trọng Trinh nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyền hình sau 12 năm.

Chia sẻ khi nhận giải đạo diễn, NSND Trọng Trinh bày tỏ hạnh phúc và cho biết đây là một giải thưởng bản thân đã chờ đợi suốt 12 năm.

Phương Nam (Mưa đỏ) nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh. Ảnh: H.K

Phim Tiệm ăn của quỷ (đạo diễn Hàm Trần) thắng giải phim hay nhất hạng mục Không gian mạng. Ảnh: H.K

Mưa đỏ nhận "mưa" giải thưởng

Năm nay, phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền bùng nổ khi thắng lớn với 6 giải thưởng gồm Nam diễn viên được yêu thích nhất (Steven Nguyễn- vai Quang); giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ( diễn viên Phương Nam); Nhà sáng tạo xuất sắc (Vũ Việt Hưng - Thiết kế Mỹ thuật); Cặp đôi được yêu thích nhất (Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh); Đạo diễn xuất sắc nhất (Đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền) và đoạt giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất. Ảnh: H.K

Chia sẻ khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn đến các đồng đội tại Điện ảnh QĐND, toàn thể ê-kip phim Mưa đỏ, đạo diễn hình ảnh Thái Dũng và họa sĩ Vũ Việt Hưng.

"Nếu không có sự đồng lòng và cống hiến của tất cả mọi người trong đoàn phim Mưa đỏ, tôi chắc chắn sẽ không thể vượt qua 81 ngày đêm gian khổ tại Quảng Trị để hoàn thành tác phẩm này" - nữ đạo diễn bày tỏ.

Nhận giải phim điện ảnh xuất sắc, Thượng tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh QĐND, Giám đốc sản xuất cho biết: "Giải thưởng này sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và sản xuất những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, góp phần tri ân các anh hùng nghệ sĩ và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội" -Thượng tá Kiều Thanh Thúy nói. . Ảnh: H.K