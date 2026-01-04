Ra mắt truyện ký ‘Người đi muôn trùng non nước’ 04/01/2026 14:01

(PLO)- Truyện ký "Người đi muôn trùng non nước" viết về giai đoạn trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

Ngày 4-1, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân và Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tổ chức buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm truyện ký Người đi muôn trùng non nước của GS.TS Trình Quang Phú, viết về giai đoạn trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, GS.TS Trình Quang Phú cho biết tác phẩm Người đi muôn trùng non nước có nhiều chú thích về tiếng Nghệ ở giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhỏ.

Đây là những chi tiết đòi hỏi người viết phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, bảo đảm sự chính xác về ngôn ngữ và bối cảnh lịch sử.

GS.TS Trình Quang Phú. Ảnh: HẢI NHI

Theo GS.TS Trình Quang Phú, khó khăn lớn nhất khi thực hiện tác phẩm là viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân vật mà “trong hơn 100 triệu người Việt Nam, ai cũng có một hình ảnh Bác Hồ của riêng mình”.

“Viết thế nào để người đọc chấp nhận, đồng cảm và tin tưởng chính là trăn trở lớn nhất của người cầm bút” - GS.TS Trình Quang Phú tâm sự.

GS.TS Trình Quang Phú cho biết ông lựa chọn bắt đầu từ những giai đoạn Bác Hồ ở nước ngoài, đây là quãng thời gian ông có điều kiện tiếp cận thực tế nhiều hơn sau hơn 30 năm đi và làm việc tại nhiều quốc gia.

Khi viết về giai đoạn từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, khó khăn lại càng lớn, bởi các nhân vật, sự kiện đã cách đây hơn một thế kỷ, trong khi ngôn ngữ sinh hoạt và giao tiếp thời bấy giờ rất khác hiện nay, đặc biệt là việc sử dụng từ ngữ Hán - Nôm.

Một khó khăn khác chính là tái hiện tiếng Nghệ xưa. Ông cho rằng tiếng Nghệ thời đó không giống tiếng Nghệ ngày nay, ngay khi tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia, mỗi người cũng đưa ra những phương án khác nhau.

Truyện ký "Người đi muôn trùng non nước". Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, việc tìm tư liệu về các nhân vật lịch sử gắn với cuộc đời Bác Hồ như Phan Đình Phùng, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, các vị vua triều Nguyễn hay những nhân vật đương thời cũng gặp khó do tư liệu khan hiếm. Ông phải đọc nhiều tài liệu và đối chiếu cẩn thận.

Thuận lợi của GS.TS Trình Quang Phú là ông đã nhiều lần đến Làng Sen, Huế và quê hương Bác từ những năm 1970. Những ký ức về đời sống đạm bạc nơi quê ngoại Bác Hồ đã giúp ông hình dung rõ hơn về không gian, hoàn cảnh của Bác thời niên thiếu.