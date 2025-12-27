Vào vai Lý Chiêu Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Toán đoạt quán quân Bông lúa vàng 2025 27/12/2025 21:00

Ngày 27-12, chung kết cuộc thi Bông lúa vàng lần thứ 32 năm 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát VOH.

Ban giám khảo cuộc thi gồm NSND Phượng Loan, NSND Thanh Nam, ThS. NSƯT Huỳnh Khải, NS Thanh Hằng và NSƯT Lê Tử. Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài qua những trích đoạn cải lương được dàn dựng công phu, có sự hỗ trợ diễn xuất của các nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Thanh Lựu.

Quán quân cuộc thi Bông lúa vàng 2025 thuộc về Nguyễn Thị Hồng Toán đến từ An Giang. Nữ thí sinh vào vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Độc thoại đêm. Ảnh: BTC

Kết quả, quán quân Bông lúa vàng 2025 thuộc về Nguyễn Thị Hồng Toán (quê An Giang) với trích đoạn Độc thoại đêm của soạn giả Lê Duy Hạnh, trợ diễn Trọng Khánh.

Giải Nhì được trao cho Huỳnh Kim Tho (quê An Giang) với trích đoạn Biến loạn vương triều của soạn giả Ngô Quốc Khánh, trợ diễn Tô Tấn Loan và Hùng Vương. Giải Ba thuộc về Lâm Chí Ngoán (quê Cà Mau) với trích đoạn Dạ cổ hoài lang của soạn giả Lâm Dũng.

Ba giải Khuyến khích lần lượt trao cho Trần Văn Vàng, Lê Anh Nam và Nguyễn Thị Tuyết. Riêng Trần Văn Vàng còn giành thêm hai giải phụ là Khán, thính giả yêu thích nhất và Phong cách ấn tượng.

BTC trao giải Khuyến khích đến ba thí sinh tham cuộc thi. Ảnh: BTC

Phát biểu tại chung kết, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, nhấn mạnh Bông lúa vàng không chỉ là một cuộc thi mà còn là hành trình bền bỉ gìn giữ và lan tỏa các giá trị tinh hoa của nghệ thuật cải lương, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh.

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi. Ảnh: BTC

Theo ông, cuộc thi góp phần thổi sức sống mới cho cải lương, để loại hình nghệ thuật này không chỉ được bảo tồn trong ký ức mà còn tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Ông Cao Anh Minh cho rằng, trong bối cảnh ngành phát thanh - truyền hình TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, sự hội nhập giữa VOH, BTV và Đài Phát thanh - Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu về chung mái nhà HTV càng làm nổi bật trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.