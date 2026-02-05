Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu chùm ca khúc chào mừng Đại hội XIV và Xuân Bính Ngọ 2026 05/02/2026 12:02

(PLO)- Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu chùm sáu ca khúc viết về quê hương, đất nước; gửi gắm thông điệp: Đất nước không chỉ là ký ức của quá khứ mà là một thực thể sống động, không ngừng vận động và phát triển.

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và Xuân Bính Ngọ 2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu chùm sáu ca khúc viết về quê hương, đất nước.

Các tác phẩm tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất, phản ánh hành trình phát triển của dân tộc từ chiều sâu văn hóa đến khát vọng vươn mình trong thời đại mới.

Chuỗi tác phẩm mở đầu bằng ca khúc Tôi đi do ca sĩ Lê Anh Dũng thể hiện. Với giai điệu ballad giàu chất tự sự, bài hát khắc họa hình ảnh một cá nhân hòa mình trong đời sống cộng đồng, nơi tình yêu đất nước được thể hiện qua những hình ảnh gần gũi như quê hương, đồng bào, con thuyền, ánh mắt.

Tiếp đó, Đất nước yêu người do Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng trình bày mang tinh thần cộng đồng rõ nét, kết hợp giữa chất trữ tình và hành khúc hiện đại.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng trình bày trường ca 'Đất nước hôm nay. Ảnh: NS.

Tác phẩm nhấn mạnh giá trị con người trong việc kiến tạo đất nước, góp phần làm mới cách thể hiện đề tài yêu nước trong âm nhạc.

Bài hát Đất ơi nở hoa qua giọng ca Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng đưa người nghe trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc bằng chất liệu âm nhạc dân gian, mở đầu bằng tiếng đàn bầu giàu tính biểu tượng.

Với Đất nước vươn mình do Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương thể hiện, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung xây dựng hình ảnh đất nước năng động, mạnh mẽ, hướng tới tương lai thông qua tiết tấu hiện đại, nhịp điệu sôi nổi.

Trong khi đó, Xin rạng ngời do Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng trình bày là ca khúc trữ tình, ca ngợi vẻ đẹp đất nước và đề cao trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn của chùm tác phẩm là trường ca Đất nước hôm nay dài hơn 8 phút – một tác phẩm đa chương, đa sắc thái, phản ánh đất nước trong dòng chảy lịch sử và hiện tại.

Tác phẩm được thể hiện bởi Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng, cùng sự đồng hành của Dàn nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sự kết hợp giữa thanh nhạc bác học và hòa âm giao hưởng hiện đại đã tạo nên bức tranh âm nhạc hùng tráng, giàu cảm xúc, được đông đảo khán giả đón nhận.

Ca khúc cũng được thực hiện MV cùng tên và trở thành điểm nhấn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đường lên phía trước.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Báo Văn hóa tổ chức, nhằm chào mừng 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 40 năm công cuộc Đổi mới và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Thông qua chùm ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm thông điệp: đất nước không chỉ là ký ức của quá khứ mà là một thực thể sống động, không ngừng vận động và phát triển.

Chia sẻ về dự án, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết: “Đây là sự tri ân của tôi dành cho đồng bào, là lời hứa của một người nghệ sĩ – công dân trước vận hội mới của dân tộc. Tôi mong mỗi giai điệu đều mang theo sức mạnh của sự hồi sinh và khát vọng rạng ngời”.

Hiện các tác phẩm đã được phát hành trên YouTube và các nền tảng âm nhạc số, phục vụ đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

'Đất nước yêu người' do Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng trình bày. Nguồn: NGUYEN THANH TRUNG.