Ca khúc lấy cảm hứng từ phim 'Mưa đỏ' tiếp tục lan toả tình yêu nước 26/10/2025 17:28

(PLO)- Ca khúc Còn gì đẹp hơn lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ đã được cover trong MV Còn gì đẹp hơn như một lời tri ân và tiếp nối tinh thần A80.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ, ca khúc Còn gì đẹp hơn do nhạc sĩ – ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện, nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, đặc biệt trong dịp Đại lễ 2-9.

Ca khúc đã thu hút lượng nghe khổng lồ chỉ sau hơn hai tháng phát hành trên các nền tảng YouTube, Spotify, TikTok…

Nguyễn Hùng chia sẻ quá trình tham gia Mưa đỏ để lại cho anh nhiều xúc cảm: “Với nhân vật Hải phải chứng kiến sự mất mát của đồng đội, chính Hải cũng hy sinh vì hòa bình, điều đó càng thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Nhạc sĩ – ca sĩ Nguyễn Hùng chia sẻ về việc sáng tác ca khúc. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Ngày 26-10, chia sẻ về lý do sáng tác ca khúc tại sự kiện công bố MV cover Còn gì đẹp hơn qua sự thể hiện của hai ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hoà, tác giả Nguyễn Hùng bày tỏ: “Tôi viết trong một tâm thế rất bình thường, muốn hoàn thiện một bài hát mọi người có thể nghe được”.

Nguyễn Hùng cùng thổ lộ, anh cũng không nghĩ nó sẽ có một sự chạm cảm xúc của mọi người. Nói về những ca từ trong ca khúc, Nguyễn Hùng nói, đó là những từ ngữ người Việt Nam dùng bình thường, dễ gặp và không có gì to lớn.

Trong ca khúc Còn gì đẹp hơn, những câu hát giản dị mà da diết như “Nếu hết kháng chiến mà con còn chưa về thì mẹ đừng buồn mẹ nhé, vì mẹ đã có một con anh hùng”, hay “Đem thanh xuân gieo tự làm cho đất nước, với con thế thôi, còn gì đẹp hơn” khiến nhiều người nghe nghẹn ngào.

Khác với phiên bản giản dị, mộc mạc của Nguyễn Hùng, MV cover Còn gì đẹp hơn mở đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, bình yên của làn điệu Bèo dạt mây trôi, từ đó đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc của âm nhạc.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung, Giám đốc âm nhạc – đạo diễn MV của Tomchat, người đảm nhận vai trò phối khí cho Còn gì đẹp hơn cho hay ý tưởng đầu tiên khi anh bắt tay vào hoà âm là làm sao bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại một câu chuyện lịch sử được gói lại trong năm phút của tác phẩm.

Chia sẻ lý do chọn Còn gì đẹp hơn để ra mắt MV đầu tiên, ông Nguyễn Thanh Hải, đại diện Tomchat cho hay Còn gì đẹp hơn không chỉ là một ca khúc, mà còn là cách Tomchat bày tỏ tình yêu với Tổ quốc.

Ca sĩ Trần Tuấn Hòa, một trong hai ca sĩ thể hiện trong MV chia sẻ cảm xúc của mình khi hát 'Còn gì đẹp hơn'. Ảnh: VIẾT THỊNH.

“MV lần này được thực hiện như một lời tri ân và tiếp nối tinh thần A80, cột mốc 80 năm đầy tự hào của dân tộc. Dù sự kiện đã khép lại, nhưng tinh thần ấy vẫn luôn hiện hữu và lan tỏa trong từng người Việt.

Âm nhạc, với Tomchat, là ngôn ngữ của cảm xúc, là sợi dây kết nối ký ức, con người và những giá trị đẹp, là cách chúng tôi gửi gắm lòng biết ơn và niềm tự hào về đất nước” – ông Nguyễn Thanh Hải bày tỏ.

MV cover Còn gì đẹp hơn được thực hiện với các ca sĩ, nghệ sĩ đã cùng tham gia, hoạt động nghệ thuật cùng Tomchat nhiều năm... Trần Tuấn Hoà và Triệu Hồng Ngọc sở hữu hai phong cách âm nhạc khác nhau.

Trong khi Trần Tuấn Hoà, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, hát giản dị, phong cách học thuật thì Triệu Hồng Ngọc nổi tiếng từ những năm 2000 là một ca sĩ có khả năng hát đa dạng thể loại, có thể bứt phá với pop rock...

MV cover 'Còn gì đẹp hơn'.