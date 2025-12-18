Nhập viện cấp cứu vì nhiễm trùng máu, sức khỏe NSUT Phi Điểu giờ ra sao? 18/12/2025 16:57

(PLO)- NSƯT Phi Điểu được gia đình đưa vào bệnh viện từ ngày 16-12 do sức khỏe chuyển biến xấu. Hiện bà tỉnh táo, ăn uống được, song vẫn còn mệt và đang tiếp tục điều trị.

Ngày 18-12, xác nhận với PLO, họa sĩ Hồng Quân, con trai NSƯT Phi Điểu, cho biết mẹ ông đã nhập viện từ ngày 16-12 do sức khỏe chuyển biến xấu.

Theo họa sĩ Hồng Quân, thời điểm nhập viện, nghệ sĩ Phi Điểu bị lạnh nhiều. Tuy nhiên, nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời, bà đã được các y bác sĩ tích cực điều trị, hiện tỉnh táo, ăn uống tốt dù vẫn còn mệt.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán NSƯT Phi Điểu bị nhiễm trùng máu và chỉ định điều trị bằng kháng sinh kết hợp truyền dịch.

Họa sĩ Hồng Quân cho biết trước đó không lâu, NSƯT Phi Điểu cũng từng nhập viện điều trị bệnh và đã hồi phục. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày xuất viện, bà lại tiếp tục phải nhập viện lần nữa.

NSƯT Phi Điểu. Ảnh: VĂN HÀ



“Lần trước mẹ tôi nhập viện, tôi đi công tác xa, khi trở về thì bà đã xuất viện. Lần này cũng đúng lúc tôi đi công tác nên phải nhờ cháu túc trực chăm sóc” - họa sĩ Hồng Quân chia sẻ.

NSƯT Phi Điểu, tên thật Nguyễn Thị Phi Phi, sinh năm 1933, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt Nam. Sự nghiệp nghệ thuật của bà khởi đầu với vai trò phát thanh viên giọng Nam bộ tại Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

Năm 1997, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2000, khi đã 68 tuổi, NSƯT Phi Điểu mới chính thức bén duyên với lĩnh vực điện ảnh qua bộ phim Blouse trắng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm NSƯT Phi Điểu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Ảnh: VĂN HÀ

Từ đó, bà ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khi đảm nhận các vai người bà, người mẹ hiền hậu, lam lũ, tần tảo trong nhiều bộ phim như Thụy khúc, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ… Với hình ảnh gần gũi, phúc hậu, bà được khán giả trìu mến gọi là “bà ngoại quốc dân”, “người mẹ hiền từ nhất màn ảnh Việt”.

Được biết, NSƯT Phi Điểu có hai người con với chồng là cố nhạc sĩ Phan Nhân, tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng như Chú ếch con, Hà Nội niềm tin và hy vọng…

Ở tuổi 92, bà vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh, sitcom, MV cũng như các hoạt động văn hóa tại địa phương.