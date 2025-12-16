Đồng Tháp đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 16/12/2025 11:51

Sáng 16-12 (nhằm ngày 27-10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và Lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các nhiệm kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham dự có ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Cùng dự còn có lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Nghệ An, đại diện các lực lượng vũ trang, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, tư tưởng và những đóng góp của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – một nhà nho uyên bác, nhà giáo mẫu mực và thầy thuốc tận tâm với nhân dân. Cụ Nguyễn Sinh Sắc đến Cao Lãnh lần đầu vào năm 1917, vừa hành nghề y, vừa truyền dạy chữ Nho và nghề thuốc. Năm 1927, Cụ về sinh sống tại làng Hòa An, Cao Lãnh và mất vào rạng sáng ngày 27-10 âm lịch năm Kỷ Tỵ 1929.

Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các địa biểu dâng hoa trước Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành tu bổ, tôn tạo Khu di tích Mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc; công trình được khánh thành năm 1977. Ngày 18-1-2025, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khởi công dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích với quy mô đồng bộ. Ngày 11-9-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Đại diện dòng họ Nguyễn Sinh phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho tỉnh Đồng Tháp

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai công trình tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, di tích Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Việc tu bổ, tôn tạo di tích thể hiện sự tri ân đối với tiền nhân và quyết tâm bảo tồn di sản, phát huy giá trị lịch sử – văn hóa phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa của địa phương.

Trong khuôn khổ buổi lễ, tỉnh Đồng Tháp cũng ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với công trình. Hiện nay, Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc đã trao hàng chục ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn từ di sản của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.