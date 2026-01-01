Hàng nghìn người dự 'Countdown night-City-Maze-ing' tại Hò Dô City Tết Fest 2025 01/01/2026 06:16

(PLO)- Tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, hàng nghìn khán giả đến thưởng thức chương trình “Countdown night - City - Maze-ing” trong khuôn khổ Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò Dô City Tết Fest 2025.

Tối 31-12, điểm nhấn tại khu vực trung tâm TP.HCM là chương trình Hò Dô City Tết Fest với chủ đề “Countdown night - City - Maze-ing” diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), hòa nhịp âm nhạc, ánh sáng chào năm mới 2026.

Đây cũng là đêm biểu diễn cuối cùng trong khuôn khổ Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò Dô City Tết Fest 2025.

Đêm đón chào năm mới 2026 mang đến không khí bùng nổ với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và công nghệ, mở ra hành trình mới của một siêu đô thị sáng tạo.

Song song đó, các tài năng trẻ bước ra từ cuộc thi “Cảm hứng Hò Dô” có cơ hội biểu diễn trên sân khấu lớn, tiếp tục sứ mệnh của Hò Dô trong việc ươm mầm, kiến tạo cơ hội cho thế hệ nghệ sĩ mới.

Nghệ sĩ Suboi trong đêm trình diễn 31-12.

Mở màn đêm countdown là tiết mục kể câu chuyện về Sài Gòn theo cách gần gũi, đời thường. Hình ảnh một cư xá thức khuya với tiếng karaoke vang từ đầu ngõ, những bàn nhậu quen thuộc bên lon bia thân quen được đưa lên sân khấu một cách sinh động.

Các mảnh ghép đời sống ấy hòa quyện, tạo nên bức tranh đô thị đa sắc, vừa náo nhiệt, vừa ấm áp, rất đặc trưng của Sài Gòn.

Ca sĩ Lil Wuyn trình diễn tại đêm nhạc 31-12.

Càng về khuya, không khí tại Công viên Bờ sông Sài Gòn càng sôi động khi lượng người dân và du khách đổ về ngày càng đông.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Đức Phúc, Suboi, Vũ Cát Tường, RHYDER, Hoàng Dũng, Lil Wuyn, Pháp Kiều… lần lượt xuất hiện, mang đến cho hàng nghìn khán giả những giai điệu sôi động trong đêm cuối cùng của năm 2025.

Nghệ sĩ Vũ Cát Tường.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa Hò Dô và Lễ hội City Tết Fest.

Sự hợp tác này chính thức giới thiệu Hò Dô City Tết Fest, hướng đến mang lại cho công chúng những trải nghiệm đa dạng về âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Quang cảnh buổi trình diễn đêm nhạc vào tối 28-12.

Trước đó, tối 28-12, đêm diễn thứ hai trong khuôn khổ lễ hội văn hóa - âm nhạc - sáng tạo - cộng đồng Hò Dô City Tết Fest 2025 đã diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh).

Đêm diễn mang tên “Maze by Thế giới” với sự tham gia của Soobin, nhóm Maydays (Việt Nam) cùng nhiều ban nhạc, nghệ sĩ quốc tế.

Hàng nghìn khán giả có mặt từ sớm để thưởng thức đêm nhạc.

Chương trình khai mạc Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh “Hò Dô” 2025 chính thức được diễn ra tại công viên Bờ sông Sài Gòn, (phường An Khánh, TP.HCM) vào tối 27-12.

Hò Dô City Tết Fest 2025 mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.

Các tài năng trẻ từ Cuộc thi “Cảm hứng Hò Dô” có cơ hội biểu diễn, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của Hò Dô góp phần ươm mầm và kiến tạo cơ hội cho thế hệ nghệ sĩ mới.