HOZO dần khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa TP.HCM 27/12/2025 22:59

(PLO)- Sau 5 năm hình thành và phát triển, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO ngày càng mở rộng quy mô, trở thành không gian văn hóa - sáng tạo thu hút đông đảo công chúng.

Tối 27-12, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), HOZO City Tết Fest 2025 - Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM (HOZO - Hò Dô) chính thức khai mạc với chủ đề “City - Maze-ing - Muôn sắc bất ngờ”.

Lễ hội do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chủ trì tổ chức, trên cơ sở sáng kiến City Tết Fest do The Purpose Group (Purpose.Ant, Vietnam Brand Purpose và X+P-collective) khởi xướng, hướng đến xây dựng không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong dịp đón năm mới.

Thương hiệu văn hóa của TP.HCM

Chia sẻ tại buổi lễ, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết năm 2025 đánh dấu cột mốc 5 năm hình thành và phát triển của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Ngay từ những ngày đầu, HOZO được định hướng không chỉ là một liên hoan âm nhạc mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung, vượt qua ranh giới quốc gia, kết nối các thế hệ và phong cách sáng tạo” - NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cho hay.

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, sau 5 năm, HOZO từng bước khẳng định vị thế là thương hiệu văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM.

Trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, việc TP.HCM được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu vừa ghi nhận nỗ lực sáng tạo của thành phố, vừa đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối, giao lưu quốc tế và lan tỏa các giá trị phát triển bền vững.

Vì vậy, HOZO năm nay được mở rộng quy mô và đổi mới phương thức tổ chức với tên gọi HOZO City Tết Fest 2025. Đêm khai mạc đã thu hút đông đảo khán giả đến Công viên Bờ sông Sài Gòn, chính thức mở màn chuỗi hoạt động lễ hội sôi động những ngày cuối năm của TP.HCM, phục vụ người dân và du khách một cách hiệu quả, bền vững.

Không gian sáng tạo đa giác quan giữa lòng TP.HCM

Tâm điểm đêm khai mạc là chương trình âm nhạc Maze-ing Việt Nam, nơi các giá trị truyền thống và đương đại được giao thoa qua những màn trình diễn của Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên, Thanh Thụy, DTAP, ANTRANSAX và TOS.

Nhóm DTAP và Phương Mỹ Chi biểu diễn tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, không gian lễ hội lan tỏa tinh thần sáng tạo đô thị thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đa giác quan.

Nổi bật là công trình nghệ thuật - kiến trúc Immersive House®, nơi diễn ra vòng bán kết giải đấu VJ:MAZED, thu hút công chúng bằng các trình diễn thị giác kết hợp âm thanh, ánh sáng và nhịp sống đô thị.

Cùng với đó, triển lãm đa phương tiện CTRL+M - “Di sản tương lai” giới thiệu 12 tác phẩm của 12 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ, mở ra không gian thưởng lãm, tương tác và gợi mở những cách tiếp cận mới về diện mạo đô thị đương đại. Ở một góc nhìn khác, MÊ VỊ® kết nối ẩm thực với kiến trúc và bản sắc Việt đương đại thông qua các sắp đặt, hoạt động trải nghiệm và chuỗi tọa đàm chuyên đề.

Ca khúc "Việt Nam trong tôi là" do ca sĩ Thanh Thụy thể hiện. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, khu chợ Tết Maze-zô và Á-MÊ!LOCAL® luôn sôi động, trở thành điểm giao lưu, khám phá và mua sắm các sản phẩm sáng tạo mang đậm dấu ấn Việt.

Sau đêm khai mạc, HOZO City Tết Fest 2025 tiếp tục diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, sáng tạo và ẩm thực phong phú trong không gian lễ hội đô thị mở, kéo dài đến ngày 31-12-2025.

Hàng ngàn khán giả theo dõi đêm nhạc tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Điểm nhấn của chương trình là các đêm nhạc vào ngày 28-12 và 31-12, trong đó lễ hội sẽ khép lại bằng đêm Countdown chào đón năm mới vào tối 31-12 - 2025.