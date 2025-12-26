Văn chương, âm nhạc và hội họa cùng hội tụ trong 'Sách Tết Bính Ngọ 2026' 26/12/2025 16:49

(PLO)- Sách Tết Bính Ngọ 2026 chính thức được giới thiệu tới công chúng, tiếp nối hành trình 8 năm bền bỉ của dự án "Sách Tết".

Với ấn phẩm Sách Tết Bính Ngọ 2026, mùa xuân được mở ra bằng một không gian nghệ thuật đa thanh, nơi văn chương, âm nhạc và hội họa cùng hòa quyện, gợi lên những lớp cảm xúc vừa thân thuộc vừa mới mẻ.

Ấn phẩm do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn, gồm 5 phần: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc và Họa.

Toàn bộ cấu trúc được sắp xếp như một dòng chảy liền mạch, dẫn dắt người đọc đi từ những rung động ban đầu của tiết xuân đến những suy tư lắng đọng về đời sống, con người và ký ức.

"Sách Tết Bính Ngọ 2026" chính thức được giới thiệu tới công chúng, tiếp nối hành trình 8 năm bền bỉ của dự án "Sách Tết". Ảnh: ĐÔNG A

Ở phần mở đầu, không khí Tết hiện lên qua những trang viết mang đậm sắc thái hoài niệm và ấm áp như Rồi lại xuân của Nguyễn Tường Bách, Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt của Nguyễn Thị Minh Thái hay Ba người khăn đóng áo dài trong kháng chiến của Xuân Phượng.

Những mảnh ghép ký ức dung dị ấy tạo nên một nhịp lắng, đủ để người đọc chậm lại trước khi bước vào các tầng cảm xúc sâu hơn của ấn phẩm.

Phần Văn quy tụ nhiều cây bút đã định hình phong cách trong đời sống văn học đương đại. Người đọc gặp lại Ma Văn Kháng với Thầm thì hoa nở, Nguyễn Thị Thu Huệ trong Quay lại những ngày xưa, hay Hồ Anh Thái qua Người sưu tầm danh thiếp.

Mỗi truyện ngắn là một lát cắt đời sống giàu chiêm nghiệm, phản ánh những suy tư về con người và thời cuộc. Bên cạnh đó, Ba tháng nữa là lại lập xuân của cây bút trẻ Võ Đăng Khoa mang đến một sắc thái mới, trẻ trung nhưng không kém phần lắng sâu.

Không gian thơ trong ấn phẩm mở ra những nhịp điệu tinh tế của mùa xuân. Những vần thơ của Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên khi dịu dàng, khi trầm lắng, khơi gợi cảm xúc về thời gian, ký ức và khát vọng.

Ở mảng thơ thiếu nhi, các tác giả Phạm Anh Xuân, Dương Huy, Hồ Huy Sơn, Trương Quang Thứ mang đến sắc xuân hồn nhiên, trong trẻo. Phần thơ khép lại bằng bài Xuân về của Nguyễn Bính, được soi chiếu qua bài bình Một vòng tròn cảm xúc của Võ Anh Minh, tạo nên sự nối tiếp tinh tế giữa thi ca cổ điển và cảm quan đương đại.

Âm nhạc trong Sách Tết Bính Ngọ 2026 vang lên qua những ca khúc quen thuộc như Dịu dàng sắc xuân của Nguyễn Nam, Đi về nhà của Hứa Kim Tuyền – Xuân Ty, hay Lời tỏ tình của mùa xuân của Thanh Tùng.

Các bài viết bình nhạc của Nguyễn Thị Minh Châu góp phần mở rộng không gian cảm xúc, giúp mùa xuân không chỉ được nhìn thấy mà còn được lắng nghe.

Ở phần Họa, ấn phẩm giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi.

Chia sẻ về lao động nghệ thuật, họa sĩ cho rằng ông không xem công việc sáng tác là điều gì cao siêu, mà chỉ coi đó như việc “tô màu”, cần sự kiên nhẫn để mỗi mảng màu đạt đến độ hài hòa.

Cùng với đó, những minh họa của các họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Hoàng Phượng Vỹ, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng, Ngô Xuân Khôi, Phạm Công Tâm, Tạ Huy Long, Kim Duẩn, Đặng Hồng Quân, Tất Sỹ, Quyên Thái đã tạo nên một “mùa xuân bằng hình”, nơi tranh không chỉ minh họa cho chữ mà tự kể câu chuyện của riêng mình.

Về hình thức, Sách Tết Bính Ngọ 2026 được in màu bằng công nghệ mực vi sinh trên giấy Ford 120 gsm, thiết kế đồng bộ với hệ "Sách Tết" đã xuất bản trước đó.

Mỗi cuốn đều được đánh số thứ tự, kèm postcard đồng bộ, hướng đến giá trị sưu tầm. Ngoài bản bìa mềm phổ thông, ấn phẩm còn có phiên bản giới hạn bìa cứng, kèm tranh và hộp sơn mài dành cho những độc giả yêu sách và mỹ thuật.

Với cấu trúc 5 phần rõ ràng, nội dung phong phú và chiều sâu cảm xúc, Sách Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ tiếp nối truyền thống của dòng sách Tết, mà còn tạo dấu ấn riêng về sự giao thoa giữa các thế hệ sáng tác, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần mỗi dịp xuân về.