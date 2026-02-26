Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 thu hút hơn 2,2 triệu lượt khách 26/02/2026 16:47

(PLO)- TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dịp Tết Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chiều 26-2, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH&TT TP.HCM đã thông tin về các hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua.

Theo ông Vũ, TP.HCM đã chủ động triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Nhiều chương trình tạo điểm nhấn như đường hoa, đường sách, hội hoa xuân… được tổ chức tại khu vực trung tâm như phường Sài Gòn, đồng thời mở rộng sang địa bàn Bình Dương và Vũng Tàu.

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Công tác chăm lo an sinh xã hội cũng được chú trọng với các chương trình phục vụ người dân, công nhân, đặc biệt là những người không có điều kiện về quê đón Tết.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM tổ chức các hoạt động đồng bộ, trang trọng, trong đó có chương trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thành phố tổ chức họp mặt kiều bào với khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Đồng thời, TP tổ chức các hoạt động tại Đền tưởng niệm Bến Dược (Củ Chi), Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các địa điểm di tích, văn hóa đã đón 207 đoàn với hơn 3.600 lượt người tham gia.

Đáng chú ý, Đường hoa Nguyễn Huệ tổ chức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết, thu hút hơn 2,2 triệu lượt người tham quan.

Trong đó, khu vực Nguyễn Huệ đón khoảng 1,8 triệu lượt khách; khu vực phường Sài Gòn và Bình Dương đón khoảng 400.000 lượt người.

Ngoài ra, đường sách Tết năm nay lần đầu tổ chức tại ba khu vực với quy mô hơn 13.600 m2, thu hút nhiều nhà xuất bản tham gia. Tại đường Lê Lợi có hơn 80 hoạt động được tổ chức, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và hơn 30 buổi giao lưu.

Lượng khách tham quan tại khu vực Nguyễn Huệ ước đạt hơn 1 triệu lượt; Công viên Thành phố mới Bình Dương khoảng 100.000 lượt; Nhà truyền thống cách mạng phường Vũng Tàu gần 15.000 lượt.

Sau 8 ngày hoạt động, doanh thu từ Đường sách đạt gần 10 tỉ đồng với hơn 83.700 bản sách được bán ra. Một số đầu sách được quan tâm gồm “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”, “Tuổi thơ Đông Dương”, “Sử Việt bằng hình”...

Hội Hoa xuân tại Công viên Tao Đàn diễn ra từ ngày 12 đến 22 tháng Chạp với chủ đề “Xuân hội tụ - Vươn tầm”, thu hút đông đảo du khách tham quan.

Chợ hoa trên bến dưới thuyền tại phường Bình Đông quy tụ gần 400 hộ kinh doanh, tiêu thụ hơn 53.000 chậu cây và khoảng 18 tấn trái cây. Tổng lượng người tham gia ước gần 90.000 lượt.

TP.HCM cũng tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, 168 xã, phường tổ chức trang trí đô thị, tạo không gian rực rỡ trong dịp Tết.

Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại các phường, xã. Riêng tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động nghệ thuật diễn ra từ ngày 15 đến 21 tháng Chạp.

Từ nay đến rằm tháng Giêng, TP.HCM tiếp tục tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu, Ngày Thơ Việt Nam và khai mạc Hội chợ Du lịch vào ngày 27-2.