Người đàn ông bị họ hàng đánh vì mâu thuẫn đất đai ngày giáp Tết 25/02/2026 17:52

(PLO)- Người đàn ông tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM vừa gửi đơn trình báo công an về việc bị họ hàng đánh gây thương tích do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai.

Ngày 25-2, Công an xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM đã tiếp nhận tin trình báo và đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ ông Trương Duy Khánh (55 tuổi, ngụ địa phương) bị một phụ nữ tấn công gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 10-2, ông Khánh cùng người thân dọn dẹp, trám xi măng khu vực đất trũng rộng khoảng 1 m2 ven nhà trên Tỉnh lộ 15 (xã Phú Hòa Đông) để chuẩn bị đón Tết. Lúc này, bà H (47 tuổi, hàng xóm, đồng thời là họ hàng của ông Khánh) đi đến ngăn cản, dẫn đến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng.

Hình ảnh người phụ nữ cầm gạch đá ném được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Hữu Tâm

Ông Khánh cho biết: "Khi tôi yêu cầu bà H rời khỏi khu vực thì người phụ nữ này to tiếng, dùng tay, đá và cành cây tấn công".

Hình ảnh từ camera an ninh và người dân ghi lại cho thấy bà H đã dùng tay và cây đánh ông Khánh. Khi phát hiện có người dùng điện thoại quay phim, người phụ nữ này còn nhặt đá ném và truy đuổi người quay. Sau đó, bà H tiếp tục nhặt đá ném về phía ông Khánh.

Vụ việc khiến ông Khánh bị xây xát. Ảnh: NDCC

Vụ việc khiến khu vực ồn ào, thu hút một số người dân hiếu kỳ tới theo dõi. Riêng ông Khánh bị thương, chảy máu vùng đầu và xây xát một số nơi trên cơ thể. Cơ quan chức năng cũng có mặt ghi nhận thông tin ban đầu, hướng dẫn ông Khánh đi thăm khám cũng như trình báo theo quy định.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để kiểm tra. Theo giấy chứng nhận thương tích, ông Khánh bị chấn thương đầu, chấn thương phần mềm vai trái và ngực trái với chi phí điều trị hơn bốn triệu đồng.

Ông Khánh sau đó đã trình báo vụ việc lên Công an xã Phú Hòa Đông. Ảnh: Nguyễn Tân

Sau khi điều trị, ngày 13-2, ông Khánh đã gửi đơn lên Công an xã Phú Hòa Đông để trình báo vụ việc cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, đề nghị xử lý dứt điểm vụ việc.

Theo ông Khánh, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài giữa hai gia đình. Ông Khánh khẳng định khu vực đất xảy ra tranh chấp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình ông theo bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM và TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có hiệu lực pháp luật. TAND Tối cao cũng đã bác đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với vụ việc này.

Tuy nhiên, ông Khánh cho biết hai gia đình là họ hàng vẫn xảy ra các mâu thuẫn, to tiếng qua lại. Trước đó, cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần phải xuống hiện trường ghi nhận, đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Phú Hòa Đông tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.