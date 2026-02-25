Liên tục cháy, Công an TP.HCM khuyến cáo khẩn cấp về an toàn PCCC sau Tết

Ngày 25-2, trước tình trạng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM, sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, các công ty, nhà máy, xí nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại. Để không xảy ra sự cố đáng tiếc, người đứng đầu cơ sở cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, máy móc và dây chuyền sản xuất.
Đặc biệt, các đơn vị phải rà soát tình trạng hoạt động của hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, khí, các bình chữa cháy tại chỗ và phương tiện cứu nạn cứu hộ. Khi khởi động lại dây chuyền sản xuất, cần mở từng công đoạn, tránh mở cùng lúc tất cả thiết bị để không gây quá tải đột ngột dẫn đến chập cháy hệ thống điện.
Bên cạnh đó, các cơ sở phải quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, sắp xếp vật tư hàng hóa gọn gàng nhằm đảm bảo khoảng cách ngăn cháy theo quy định. Tuyệt đối không bố trí các chất dễ cháy như cồn, hóa chất gần khu vực nhà bếp, nhà kho hoặc nơi có nhiều đồ điện tử.
Công an TP.HCM nhấn mạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở nội quy PCCC đến từng người lao động. Các cơ sở cần kiểm tra kỹ lối thoát nạn, đường thoát nạn và các biển báo hướng dẫn đảm bảo thông thoáng khi có sự cố.
Người đứng đầu doanh nghiệp phải đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở thường trực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, các đơn vị cần trang bị đầy đủ dụng cụ phá dỡ như búa, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, thang và dây hạ chậm.
Việc bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị chữa cháy ban đầu và bố trí tại những nơi thuận tiện, dễ thấy là yêu cầu bắt buộc để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản nếu có cháy, nổ xảy ra.
Những ngày qua, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Cụ thể, lúc 9 giờ 30 ngày 22-2, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại quán cà phê Noọng Ơi trong hẻm đường Linh Đông, phường Hiệp Bình (quận Thủ Đức cũ). Do quán có nhiều vật dụng dễ cháy như mái bạt nhựa, bàn ghế gỗ và đồ trang trí Tết nên lửa lan nhanh, cột khói đen bốc cao bao trùm khu dân cư.
Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 10 phút nỗ lực, đám cháy được dập tắt, may mắn không có thương vong về người.
Tiếp đó, chiều 24-2, một vụ cháy khác xảy ra tại cửa hàng đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long (quận 9 cũ).
Khoảng 15 giờ, lửa bất ngờ bốc lên từ khu vực chứa giường, tủ, bàn ghế gỗ. Do đặc thù vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, đe dọa các nhà dân lân cận. Lực lượng chức năng thuộc PC07 đã kịp thời có mặt triển khai đội hình phun nước ngăn cháy lan. Đến 16 giờ cùng ngày, hỏa hoạn cơ bản được khống chế.
Cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.