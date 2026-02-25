Liên tục cháy, Công an TP.HCM khuyến cáo khẩn cấp về an toàn PCCC sau Tết 25/02/2026 11:01

(PLO)- Công an TP.HCM vừa phát đi khuyến cáo quan trọng về an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh khi bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 25-2, trước tình trạng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cháy lớn tại quán cà phê Noọng Ơi, trên hẻm đường Linh Đông, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM, sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, các công ty, nhà máy, xí nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại. Để không xảy ra sự cố đáng tiếc, người đứng đầu cơ sở cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, máy móc và dây chuyền sản xuất.

Đặc biệt, các đơn vị phải rà soát tình trạng hoạt động của hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, khí, các bình chữa cháy tại chỗ và phương tiện cứu nạn cứu hộ. Khi khởi động lại dây chuyền sản xuất, cần mở từng công đoạn, tránh mở cùng lúc tất cả thiết bị để không gây quá tải đột ngột dẫn đến chập cháy hệ thống điện.

Nhiều tài sản gồm bàn ghế, vật dụng trang trí và một phần mái che của quán cà phê Noọng Ơi bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, các cơ sở phải quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, sắp xếp vật tư hàng hóa gọn gàng nhằm đảm bảo khoảng cách ngăn cháy theo quy định. Tuyệt đối không bố trí các chất dễ cháy như cồn, hóa chất gần khu vực nhà bếp, nhà kho hoặc nơi có nhiều đồ điện tử.

Công an TP.HCM nhấn mạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở nội quy PCCC đến từng người lao động. Các cơ sở cần kiểm tra kỹ lối thoát nạn, đường thoát nạn và các biển báo hướng dẫn đảm bảo thông thoáng khi có sự cố.

Đám cháy bùng phát dữ dội tại tiệm kinh doanh đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: XUÂN MINH

Người đứng đầu doanh nghiệp phải đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở thường trực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, các đơn vị cần trang bị đầy đủ dụng cụ phá dỡ như búa, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, thang và dây hạ chậm.

Việc bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị chữa cháy ban đầu và bố trí tại những nơi thuận tiện, dễ thấy là yêu cầu bắt buộc để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản nếu có cháy, nổ xảy ra.