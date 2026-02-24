Cảnh giác chiêu trò tặng quà để quảng cáo cá độ, cờ bạc trực tuyến 24/02/2026 17:26

Ngày 24-2, Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước hoạt động cho tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép đang có dấu hiệu phức tạp trên địa bàn.

Công an TP.HCM cảnh báo đến người dân về việc nhận các quà tặng miễn phí như ống đũa, hộp đựng giấy... có in quảng cáo cờ bạc trái phép. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện tình trạng người lạ liên hệ các quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa... để cho tặng miễn phí các vật dụng sinh hoạt. Các món đồ này rất đa dạng như ống đũa, cốc nhựa, muỗng, hộp khăn giấy, áo phông, ghế đá hay biển hiệu.

Đáng chú ý, trên các vật dụng này đều in logo, biểu tượng của các nền tảng cá cược như: OK VIP, MB66, "thần tài đến", "...tỉ trao tay", "nhận lì xì...tỉ". Ngoài ra, một số người còn tặng nón bảo hiểm, móc khóa cho người đi đường có gắn mã QR.

Khi người dân quét mã QR này, đường link sẽ dẫn đến trang web giới thiệu là tổ chức cung cấp dịch vụ cá cược trên internet. Tại đây, người dùng được hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng thứ ba với lời quảng cáo "để truy cập chính hãng, không lo bị chặn mạng".

Cơ quan chức năng xác định đây là hoạt động quảng cáo trá hình, sử dụng chiêu trò đánh vào lòng tham để dẫn dắt người dân tham gia cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh cần thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng các vật phẩm tài trợ có gắn nội dung quảng cáo các trang web, ứng dụng cá độ.

Trường hợp phát hiện các vật phẩm có dấu hiệu nghi vấn hoặc các nhóm người đi tặng quà kèm quảng cáo cờ bạc, người dân cần liên hệ ngay với Công an xã, phường nơi gần nhất để được tư vấn và xử lý kịp thời.

Dưới đây là một số hình ảnh cảnh báo từ Công an TP.HCM