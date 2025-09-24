Công an TP.HCM cảnh báo sau MV 'Anh em trước sau như một' dính nghi vấn quảng cáo cá độ 24/09/2025 11:19

(PLO)- Công an TP.HCM cảnh báo nhiều chiêu trò quảng cáo cờ bạc trá hình trên mạng, trong đó có việc lồng ghép logo cá độ vào MV ca nhạc, lợi dụng sức ảnh hưởng của nghệ sĩ để lôi kéo người chơi.

Ngày 24-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cảnh báo về các thủ đoạn quảng cáo cờ bạc trá hình đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có việc lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để lôi kéo người chơi.

Hình ảnh trong MV "Anh em trước sau như một" có các logo liên quan website cá độ. Ảnh chụp màn hình

Theo PA05, các thủ đoạn quảng cáo hiện nay thường được triển khai bằng cách tạo trang mạng xã hội đa chủ đề rồi lồng ghép hình ảnh, ký hiệu liên quan đến cờ bạc; sử dụng sức ảnh hưởng của nghệ sĩ, người nổi tiếng để quảng bá; kèm theo lời hứa tặng quà, thưởng lớn nhằm thu hút người tham gia.

Công an TP.HCM nhấn mạnh quảng cáo cá cược là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền lớn, thậm chí bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc trực tuyến; đồng thời cần cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin để người thân, bạn bè phòng ngừa.

Công an TP.HCM cũng đã mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, diễn viên Đại An, Lâm Chấn Huy cùng một số ca sĩ làm việc sau khi MV "Anh em trước sau như một" vướng nghi vấn gắn logo liên quan website cá độ.

Nhóm làm MV "Anh em trước sau như một" gồm năm ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Năm ca sĩ này cùng góp mặt trong MV ra mắt tối 21-9 và đồng loạt đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ khán giả khi phát hiện chi tiết gắn logo cá độ. Sau đó, MV xuất hiện lại trên mạng với phiên bản đã được loại bỏ chi tiết này, làm dấy lên nghi vấn bản cũ bị gỡ bỏ rồi thay thế.