Điều tra nguyên nhân thai phụ 19 tuổi cùng con gái tử vong dưới ao 28/02/2026 18:07

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân thai phụ 19 tuổi cùng con gái nhỏ tử vong dưới ao.

Ngày 28-2, thông tin từ UBND xã Ea Tul (tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một thai phụ 19 tuổi cùng con gái nhỏ tử vong dưới ao.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu khoảng 19 giờ ngày 27-2, người thân đi làm về thì không thấy chị HBK (19 tuổi, ngụ buôn Kđoh, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk) cùng con gái nhỏ ở đâu nên tổ chức tìm kiếm.

Sau đó, người thân phát hiện đôi dép và chiếc áo khoác của chị HBK để trên bờ ao, cách nhà mẹ đẻ của chị này khoảng 1 km.

Nghi mẹ con chị HBK gặp chuyện chẳng lành, người thân đã báo tin để Công an xã Ea Tul đến hỗ trợ, tìm kiếm các nạn nhân.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị HBK. Rạng sáng 28-2, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy con gái của chị này.

Theo đại diện ban tự quản buôn Kđoh, gia cảnh chị HBK thuộc diện khó khăn. Trước khi được phát hiện tử vong, chị này có nhắn tin nói lời tạm biệt với một người thân nhưng không nói rõ đi đâu.

Cũng theo đại diện ban tự quản buôn Kđoh, trước khi xảy ra sự việc, chị HBK đang mang thai được 21 tuần.