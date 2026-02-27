Cháy tàu trên vịnh Hạ Long, 41 người thoát nạn 27/02/2026 22:05

(PLO)- Tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra sự cố cháy tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long. Hành khách, thuyền viên đều được sơ tán kịp thời.

Tối 27-2, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra sự cố cháy, trên tàu có 30 khách và 11 thuyền viên.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ĐX

Ngay sau khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tại khu vực. Toàn bộ hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã đến động viên, hỗ trợ tối đa cho du khách.

Hiện, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Công an đã tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.