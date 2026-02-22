Cháy tàu du lịch ngủ đêm ở Cát Bà, 32 người thoát nạn 22/02/2026 11:19

(PLO)- Tàu du lịch ngủ đêm đang neo đậu tại bến đón khách đi tham quan Vịnh thì bất ngờ xảy ra cháy dưới hầm máy.

Ngày 22-2, thông tin từ công an TP Hải Phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, cho biết lực lượng chức năng đã phối hợp dập tắt đám cháy trên một tàu du lịch ngủ đêm tại đặc khu Cát Hải, cứu nạn toàn bộ 32 người trên tàu.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 15 ngày 21-2, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn T (38 tuổi, thuyền trưởng tàu du lịch HP 5765 SEA CORAL thuộc Công ty TNHH Sealife Group ở phường Lê Chân, Hải Phòng) về xảy ra cháy trên tàu và đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAHP

Thời điểm xảy ra vụ cháy, tàu đang neo đậu tại bến Gia Luận để đón khách tham quan vịnh. Trên tàu lúc này có 17 thuyền viên, nhân viên phục vụ và 15 khách nước ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Bà điều động 1 xuồng máy và 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường cứu nạn và chữa cháy, thông báo để phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy khác.

Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 32 người trên tàu lên bờ an toàn, đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Theo báo cáo, không có thiệt hại về người, cháy một phần hầm máy phương tiện. Hiện, Công an đặc khu Cát Hải phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy theo quy định.