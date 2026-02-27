Clip nhà gái phải khiêng ô tô vì đỗ chắn đường 27/02/2026 18:27

(PLO)- Người đi ô tô dừng xe chắn đường khiến nhà gái phải hợp sức khiêng ô tô, đẩy xe tránh đường vì… “rút kinh nghiệm vụ ô tô chắn ngõ ở Hà Tĩnh nên không đôi co”.

Ngày 27-2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nhiều người cùng khiêng, đẩy chiếc ô tô đậu chắn đường đi.

Ô tô màu trắng đậu giữa đường gây ách tắc giao thông.

Người đăng đoạn clip kèm trạng thái giải thích: “Đang đi cưới thì gặp ô tô chắn lối đi. Rút kinh nghiệm vụ Hà Tĩnh, mọi người liền xuống hợp sức đẩy xe sang một bên, vui vẻ cả làng”. Đoạn clip cho thấy một người đàn ông hô, bảo nhiều người “tập trung lại đây” rồi cùng hợp sức khiêng, xô đẩy ngang chiếc ô tô màu trắng đang đỗ giữa đường dịch sang bên đường.

Clip người dân đi đưa dâu trở về khiêng ô tô để giải phóng ách tắc giao thông.

Nhiều người đưa ra ý kiến người đậu xe giữa đường và trên kính xe không dán số điện thoại là thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Có người cho rằng: “Tuyệt vời, xử lý thế này thì không ai vi phạm pháp luật…”.

Nhiều người cùng hợp sức khiêng ô tô, đẩy ngang xe sang bên đường.

Được biết, đoạn clip nêu trên được ghi vào trưa Mùng 6 Tết Nguyên đán 2026 (tức ngày 23-2), trên đoạn đường làng ở tỉnh Nghệ An. Bà L.T.T (trú xã Vĩnh Tường) cho biết: Ngày 23-2, gia đình tổ chức đám cưới, đưa dâu con gái của vợ chồng bà T sang xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An). Trưa cùng ngày, khi nhà gái từ nhà trai trở về thì gặp chiếc xe đậu chắn đường và đoàn xe của nhà gái đã ngồi chờ cả tiếng đồng hồ không thấy chủ xe ra di chuyển xe đi. Do vậy, mọi người đã cùng nhau khiêng, đẩy chiếc xe để tiếp tục hành trình trở về.