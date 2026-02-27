2 thanh niên đi cướp giật điện thoại gặp ngay xe 'phản chủ' 27/02/2026 11:12

(PLO)- Hai thanh niên áp sát cướp giật điện thoại người phụ nữ đang chạy xe máy ở Tây Ninh, nhưng chỉ chạy được 1 km thì xe hư và bị tóm gọn.

Ngày 27-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét truy tố Nguyễn Hồng Huy (25 tuổi, ngụ phường Tân Bình, TP.HCM) và Lê Huỳnh Hữu Lực (23 tuổi, xã Ô Lâm, An Giang) về tội cướp giật tài sản khi cướp giật điện thoại của một phụ nữ ở xã An Ninh.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, do không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền tiêu xài, Nguyễn Hồng Huy và Lê Huỳnh Hữu Lực nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường để bán lấy tiền.

Huy và Lực bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, Huy có tiền sự liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 21 tháng và chấp hành xong vào ngày 20-7-2025. Trong khi đó, Lực có hai tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4-2023.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Huy điều khiển xe mô tô 59M1-304.55 chở Lực đi quanh khu vực xã An Ninh để tìm “con mồi”. Khi đến đoạn đường 825, ấp An Hưng, hai bị can phát hiện chị NTTM (35 tuổi, xã An Ninh, Tây Ninh) đang điều khiển xe mô tô phía trước, tay trái cầm điện thoại di động. Nhận thấy sự sơ hở, Huy bàn bạc với Lực và được đồng ý thực hiện hành vi cướp giật.

Huy điều khiển xe vượt lên, chạy chậm lại để chờ chị M vượt qua. Khi áp sát từ phía sau, Lực ngồi sau dùng tay phải giật chiếc điện thoại trên tay chị M, còn Huy tăng ga bỏ chạy. Phát hiện sự việc, chị M lập tức đuổi theo và tri hô “cướp, cướp”, khiến người dân xung quanh chú ý.

Bỏ chạy được khoảng 1 km, chiếc xe do Huy điều khiển bất ngờ hư hỏng, không thể tiếp tục di chuyển. Thời điểm này, chị M cùng người dân và lực lượng Công an xã An Ninh đã kịp thời khống chế, bắt quả tang hai bị can, thu giữ tang vật. Tại cơ quan điều tra, Huy và Lực khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.