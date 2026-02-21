Bắt nhanh nghi phạm cướp giật điện thoại của thiếu nữ 21/02/2026 10:12

(PLO)- Cảnh sát hình sự TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an phường Chánh Hưng bắt giữ Nguyễn Thành Tài sau khi người này cướp giật điện thoại của một thiếu nữ 16 tuổi.

Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khẩn trương điều tra, truy xét và bắt giữ người thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) chỉ trong chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 15 ngày 17-2-2026, em LTTM (16 tuổi, tạm trú tại phường Chánh Hưng) điều khiển xe máy điện đến quán nước trên đường Dương Bá Trạc để mua nước. Trong lúc ngồi trên xe chờ và đang sử dụng điện thoại di động, em M bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Chánh Hưng triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thành Tài (33 tuổi, thường trú phường Chánh Hưng) có liên quan đến vụ việc. Sau khi gây án, Tài đã rời khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Công an TP.HCM nhanh chóng bắt Tài để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: CA

Tiếp tục mở rộng truy xét, đến khoảng 1 giờ 15 ngày 19-2, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ Tài khi người này đang lẩn trốn tại xã Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ).

Tại cơ quan Công an, Tài khai nhận do thấy bị hại sử dụng điện thoại có giá trị nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi thực hiện hành vi, Tài đã bán chiếc điện thoại cho một người quen với giá 10 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng thu hồi tài sản và trao trả lại cho bị hại.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế sử dụng điện thoại, tài sản có giá trị khi dừng xe hoặc ở nơi công cộng; kịp thời trình báo cơ quan Công an khi xảy ra vụ việc để được hỗ trợ, xử lý nhanh chóng.