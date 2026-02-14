Công an TP.HCM buộc tiêu hủy hơn 28,8 tấn vú heo, lạp xưởng nướng đá không nguồn gốc 14/02/2026 17:50

(PLO)- Công an TP.HCM vừa kiểm tra, phát hiện và buộc tiêu hủy hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh gồm vú heo, lạp xưởng nướng đá... không rõ nguồn gốc, trị giá hơn 2,3 tỉ đồng.

Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vận chuyển, kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hàng chục tấn vú heo, lạp xưởng nướng đá "vô chủ"

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào cuối tháng 1, các trinh sát Phòng PC03 phát hiện hai ô tô tải đông lạnh là 89A-576.XX và 29H-278.XX có biểu hiện nghi vấn.

Khi hai phương tiện này đang dừng đỗ tại một bãi xe khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 cũ (TP.HCM) thì lực lượng chức năng kiểm tra hành chính.

Số lượng hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trên hai xe chứa tổng cộng hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh các loại. Qua kiểm đếm chi tiết, lô hàng bao gồm 13.900 kg vú heo (nầm lợn), 8.374 kg lạp xưởng nướng đá, 520 kg trứng gà non, 320 kg lườn ngỗng, 2.100 kg chả cây, 240 kg chả tươi, 1.245 kg bánh bao, 1.000 kg mỡ heo, 765 kg xúc xích và 360 kg xương ống.

Tất cả số thực phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CA

Toàn bộ số hàng này đều là thực phẩm đông lạnh, ước tính tổng giá trị thị trường lên đến hơn 2,3 tỉ đồng. Đáng chú ý, đây đều là những loại thực phẩm đang rất "hút hàng" tại các nhà hàng, quán ăn bình dân và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố nhỏ lẻ trên địa bàn TP.HCM. Nếu số hàng này không được ngăn chặn kịp thời mà tuồn ra thị trường, nguy cơ gây ngộ độc và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng là rất lớn.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ lô hàng là ông VVT (40 tuổi, ngụ xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên) đã không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của toàn bộ số thực phẩm nêu trên.

Thủ đoạn vận chuyển tinh vi từ phía Bắc vào TP.HCM

Tại cơ quan công an, ông T khai nhận đã thu mua trôi nổi số thực phẩm này từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các nền tảng mạng xã hội. Sau khi gom đủ hàng, ông cho tập kết lên các xe tải đông lạnh để vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM bán lại kiếm lời trong dịp Tết.

Theo công an, nhóm người đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm "qua mặt" cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Để đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng, những người này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Các xe hàng liên tục thay đổi phương tiện vận chuyển, di chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau từ khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức).

Thay vì nhập kho chính thống, nhóm này chọn tập kết hàng hóa tại các bãi đất trống, bãi xe hoặc các công trường đang xây dựng ít người qua lại tại khu vực phường An Phú Đông và phường Thới An để tránh bị phát hiện.

Tất cả số hàng hiện đã bị buộc tiêu hủy. Ảnh: CA

Căn cứ vào các sai phạm, Công an TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ lô hàng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 28.824 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Công an TP.HCM, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thực phẩm bẩn len lỏi vào thị trường dịp cuối năm. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không dùng hàng hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu biến chất như ôi thiu, màu sắc khác thường.

Đối với các chủ cơ sở kinh doanh kho vận, bãi xe, cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không tiếp tay lưu chứa hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng để kịp thời xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.