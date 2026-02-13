Công an TP.HCM thông tin vụ bảo vệ Khu đô thị Vạn Phúc hăm dọa tài xế 13/02/2026 19:27

(PLO)- Công an đang xác minh vụ bảo vệ Khu đô thị Vạn Phúc có hành vi chửi bới, hăm dọa tài xế Xanh SM trong clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc.

Ngày 13-2, Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho biết Công an phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM cũ) đã tiến hành rà soát, mời người liên quan đến làm việc sau khi mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nhân viên bảo vệ có lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với tài xế công nghệ.

Thông tin ban đầu, vào ngày 11-2-2026, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người mặc đồng phục bảo vệ của Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình) liên tục chửi bới, có hành vi hăm dọa một tài xế xe công nghệ Xanh SM. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm và gây bức xúc trong dư luận.

Công an xác minh, làm việc với người liên quan. Ảnh: CA

Hình ảnh từ clip cho thấy hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi xe máy áp sát một ô tô đang lưu thông. Sau đó, một người xuống xe, đứng chắn trước đầu ô tô, dùng điện thoại chụp ảnh tài xế ô tô; người còn lại cầm theo hung khí, liên tục lớn tiếng chửi bới, có lời lẽ thách thức tài xế.

Trước tình huống trên, tài xế ô tô không xuống xe mà cố thủ bên trong, đồng thời dùng điện thoại ghi lại diễn biến sự việc. Ít phút sau, hai người đàn ông lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông mặc đồ bảo vệ cầm hung khí đe doạ, thách thức tài xế xe ô tô trên đường Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Hiệp Bình đã vào cuộc xác minh. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định người đàn ông trong clip là NVC (41 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện cư trú tại phường Hiệp Bình), là nhân viên bảo vệ tại khu đô thị này.

Công an phường Hiệp Bình đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM đề nghị người dân cũng như lực lượng bảo vệ tại các khu dân cư, khu đô thị khi làm nhiệm vụ cần giữ thái độ chuẩn mực, ứng xử đúng quy định.

Mọi mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc cần được giải quyết bằng biện pháp ôn hòa hoặc thông qua cơ quan chức năng. Các hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác hoặc gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm.