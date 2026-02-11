Cháy lớn tại kho phế liệu ở TP.HCM 11/02/2026 16:18

(PLO)- Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại kho phế liệu gần giao lộ Trịnh Thị Miếng - Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, TP.HCM vào trưa 11-2.

Chiều 11-2, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại một kho phế liệu trên địa bàn.

Khói đen bốc lên dữ dội từ đám cháy. Ảnh: HỮU TÂM

Khoảng 12 giờ 50 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên dữ dội kèm khói đen kịt tại kho phế liệu nằm gần giao lộ đường Trịnh Thị Miếng - Phạm Thị Giây nên hô hoán. Lúc này, người đi đường và nhân viên tại kho phế liệu đã dùng các biện pháp dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, giấy... nên ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát được từ khoảng cách rất xa.

Vụ cháy khiến người dân khu vực náo loạn. Ảnh: HỮU TÂM

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Các mũi công tác nhanh chóng tiếp cận từ nhiều hướng để phun nước ngăn cháy lan. Sau khoảng 40 phút nỗ lực chữa cháy, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.