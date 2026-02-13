Công an TP.HCM truy tìm 2 phụ nữ đóng giả người khác để lừa đảo 13/02/2026 20:16

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm hai người chưa rõ lai lịch, đóng giả bà Huỳnh Thanh Tuyết và Huỳnh Thị Non để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13-2-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra ngày 18-5-2013 tại số 789A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 (cũ), TP.HCM.

Người đóng giả bà Tuyết và bà Non (từ trái qua). Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT xác định có hai người phụ nữ chưa rõ thông tin lai lịch đã có hành vi gian dối. Cụ thể, các cá nhân này đã đóng giả bà Huỳnh Thanh Tuyết và bà Huỳnh Thị Non.

Hành vi của các cá nhân này có liên quan trực tiếp đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng các loại giấy tờ, con dấu được làm giả tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng và người dân trong các giao dịch dân sự.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm hai người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng như trong ảnh đính kèm.

Cơ quan CSĐT đề nghị ai phát hiện hoặc có thông tin về hai người này, hãy thông báo ngay cho đơn vị tại địa chỉ: Số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM. Người dân có thể liên hệ trực tiếp cán bộ điều tra Phạm Hùng (Đội 3) qua số điện thoại: 0907307500 để cung cấp thông tin.