Cựu sinh viên kinh tế đóng vai đại gia lừa hàng trăm 'sugar baby' 20/02/2026 08:43

(PLO)- Từng tốt nghiệp đại học nhưng Trương Nhật Phương sống lang thang trong quán nét, lập kịch bản sugar baby để trộm tài sản của nhiều cô gái trẻ.

Ngày 20-2, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Nhật Phương (34 tuổi) để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Kịch bản hoàn hảo của "đại gia" bất động sản

Trước đó, ngày 3-2, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận tin báo từ chị LTDO (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) bị mất trộm một điện thoại iPhone 16 loại 256 GB. Theo chị O, thông qua ứng dụng Telegram, chị quen một người tự xưng tên Hùng, giới thiệu là doanh nhân kinh doanh bất động sản.

Trương Nhật Phương tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau thời gian trò chuyện, ngày 2-2, hai người hẹn gặp mặt tại một khách sạn ở phường Gò Vấp để "tâm sự". Lợi dụng lúc chị O vào phòng tắm, người này đã lấy điện thoại đắt tiền rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an phường Gò Vấp chỉ đạo tổ truy xét khẩn trương rà soát camera giám sát xung quanh khu vực. Qua trích xuất hình ảnh, lực lượng chức năng xác định nghi phạm khoảng 35 tuổi, sau khi gây án đã chạy bộ khoảng 1 km.

Nhận định nghi phạm có khả năng lẩn trốn tại các tiệm internet, Công an phường Gò Vấp rà soát hàng loạt tụ điểm, trao đổi thông tin với công an các phường lân cận.

Công an phường Gò Vấp đã đưa Trương Nhật Phương vào diện nghi vấn. Phương sống lang thang, có một tiền án tội trộm cắp tài sản. Đến 1 giờ 50 ngày 12-2, khi Phương vừa xuất hiện tại một quán nét trên đường Quang Trung ở phường Gò Vấp, các trinh sát ập vào mời về làm việc.

Lúc đầu Phương tỏ ra "ngây ngô", phủ nhận mọi liên quan. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phương thừa nhận đã trộm điện thoại của chị O rồi mang ra Hà Nội bán 14 triệu đồng.

Hàng trăm cô gái trẻ sập bẫy "tình - tiền"

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra bóc trần thủ đoạn tinh vi của Phương. Từ năm 2020, Phương sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Viber, Instagram, các app hẹn hò để tiếp cận phụ nữ, nhất là các nữ sinh viên.

Phương đóng vai quản lý tổ chức sự kiện, cần tìm người mẫu hoặc các cô gái có ngoại hình tham gia các gói dịch vụ làm sugar baby với cam kết nhận 40- 50 triệu đồng sau vài lần gặp mặt.

Để tạo lòng tin, Phương lập ra các hội nhóm trên mạng xã hội với hàng loạt tài khoản ảo do chính mình điều khiển để tương tác, đóng vai những người đã nhận tiền thành công. Khi nạn nhân sập bẫy, Phương trực tiếp xuất hiện trong vai một kỹ sư hoặc đại gia thành đạt để hẹn gặp.

Phương thường yêu cầu các cô gái cho quay lại cảnh nhạy cảm khi quan hệ với lý do "để làm kỷ niệm" hoặc để duy trì quan hệ lâu dài. Do mong muốn nhận được số tiền lớn như cam kết, nhiều cô gái không từ chối. Sau khi sở hữu các đoạn clip này để khống chế nạn nhân, Phương tiếp tục hẹn họ đến khách sạn rồi chờ sơ hở để trộm cắp tài sản rồi biến mất.

Khi bắt giữ, công an thu giữ bảy điện thoại di động mà Phương vừa trộm của các cô gái, chưa kịp tiêu thụ. Phương khai từ năm 2020 đến nay đã liên hệ với khoảng 1.200 người và gặp gỡ hàng trăm phụ nữ theo phương thức này.

Phương từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nhưng vì ảo tưởng, lười lao động nên sớm rơi vào con đường phạm pháp. Năm 2022, Phương từng bị TAND Quận 1 cũ phạt hai năm ba tháng tù giam tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù năm 2024, Phương lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ".