Tạt sơn nhà người yêu cũ, cô gái bị bắt vào đêm giao thừa 16/02/2026 21:22

Ngày 16-2, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra, mâu thuẫn bắt nguồn từ tháng 12-2025 trong chuyện tình cảm giữa Tiên và anh TAP (27 tuổi). Cho rằng người yêu cũ có lỗi với mình, Tiên nảy sinh ý định tạt sơn vào nhà anh P để trút giận.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đã khởi tố, bắt Tiên để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ảnh: CA

Đêm 12-2 (tức 25 Tết), Tiên bắt đầu thực hiện kế hoạch. Khoảng 23 giờ 30, Tiên rủ một người quen 14 tuổi tên Ph, đi mua sơn. Ban đầu, Tiên chọn mua một thùng sơn màu xanh và một thùng màu đen với giá 470.000 đồng tại một cửa hàng đồ điện, xây dựng. Ngay sau đó, Tiên cùng Ph đi bộ đến địa chỉ nhà anh P để khảo sát thực tế.

Tại đây, nhận thấy bộ cửa chính của nhà anh P vốn đã có màu đen, Tiên lo ngại nếu dùng sơn đen tạt vào sẽ không gây được sự chú ý và không đạt được mục đích làm xấu diện mạo căn nhà. Tiên sau đó cùng Ph quay lại cửa hàng cũ để đổi sang hai thùng sơn màu vàng và màu đỏ. Theo lời khai của Tiên, việc chọn hai màu sắc này là để các vết bẩn trở nên "nổi" hơn, gây thiệt hại thẩm mỹ nặng nề nhất cho nhà người yêu cũ.

Tiên bị yêu cầu phải xóa hết sơn do mình đã tạt vào nhà người yêu cũ. Ảnh: CA

Để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng, Tiên chuẩn bị rất kỹ lưỡng về trang phục. Bị can về nhà thay quần áo kín mít, đeo khẩu trang màu đen và đội nón để che giấu nhận diện trước các camera an ninh trong khu vực.

Đến 0 giờ 35 ngày 13-2 (tức 26 Tết), Tiên một mình mang hai thùng sơn quay lại hiện trường. Tại đây, Tiên tạt thẳng sơn vàng vào bộ cửa chính bốn cánh và thềm nhà khiến sơn văng tung tóe ra tận lòng đường.

Chưa dừng lại, bị can tiếp tục vòng ra con hẻm bên hông, dùng sơn đỏ tạt vào cửa kéo phía sau và bờ tường. Sau khi gây án, Tiên vứt bỏ toàn bộ quần áo, phụ kiện phi tang rồi bỏ trốn về quê tại tỉnh Vĩnh Long ngay trong đêm.

Công an đã khởi tố Tiên để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ảnh: CA

Sáng sớm ngày 13-2 (tức 26 Tết), người nhà anh P bàng hoàng khi thấy ngôi nhà loang lổ các vết sơn đỏ, vàng từ trong ra ngoài nên đã trình báo Công an phường Thạnh Mỹ Tây. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận lớp sơn đậm đặc bám dính chặt vào cửa, sân và tường hẻm, gây mất mỹ quan.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM và Tổ công tác số 5 (Phòng Cảnh sát hình sự) khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được lộ trình di chuyển và nơi lẩn trốn của thủ phạm tại xã Bình Phú (tỉnh Vĩnh Long).

Tối 13-2, tức là chỉ sau khoảng 12 giờ kể từ khi vụ việc được trình báo, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Phạm Ngọc Mỹ Tiên khi bị can này đang lẩn trốn tại quê nhà. Ngay sau đó, Tiên được di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Tiên đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết luận định giá xác định tổng giá trị thiệt hại tài sản là hơn 22 triệu đồng. Căn cứ vào tính chất và mức độ của hành vi, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Tiên.

Hiện vụ án đang được Công an phường Thạnh Mỹ Tây tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.