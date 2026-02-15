Công an bắt nhanh người trộm 51 điện thoại sau 3 giờ gây án 15/02/2026 19:14

(PLO)- Sau khi tiếp nhận tin báo mất trộm 51 điện thoại vào ngày 27 Tết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Trần Đức Anh sau 3 giờ truy xét.

Ngày 15-2, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ) khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một cửa hàng điện thoại di động.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14-2, Công an phường Thông Tây Hội tiếp nhận trình báo của anh VVC (46 tuổi) về việc cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Thọ bị kẻ gian cắt khóa, đột nhập lấy trộm 51 điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác. Tổng giá trị tài sản ban đầu ước tính hơn 100 triệu đồng.

Công an lập hồ sơ, lấy lời khai với Đức Anh để điều tra. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương rà soát, truy xét. Sau hơn ba giờ xác minh, công an phát hiện và bắt giữ Lê Trần Đức Anh khi người này đang lẩn trốn tại một khách sạn trên Quốc lộ 13. Tang vật vụ án được thu giữ.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận toàn bộ hành vi. Qua xác minh, người này có ba tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn là tìm kiếm thông tin cửa hàng điện thoại trên mạng xã hội, chuẩn bị kềm thủy lực, găng tay, khăn che mặt rồi lợi dụng đêm khuya vắng người để ra tay.

Trước khi thực hiện vụ trộm nêu trên, người này từng tiếp cận một số cửa hàng khác nhưng không thực hiện được do hệ thống khóa nhiều lớp.

Đức Anh lợi dụng đêm tối, phá cửa rồi đột nhập vào cửa hàng. Ảnh: CA

Theo công an, việc nhanh chóng bắt giữ người trộm trong thời gian ngắn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nhất là thời điểm sau Tết khi nhiều cơ sở kinh doanh còn sơ hở trong công tác bảo vệ tài sản.

Đức Anh thực hiện lại hành vi ở hiện trường. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khuyến cáo các hộ kinh doanh, người dân nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị khóa chống cắt, khóa nhiều lớp, hệ thống camera và thiết bị báo động. Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn như đi lại quan sát nhiều lần vào ban đêm, mang theo dụng cụ cắt phá, cần kịp thời thông báo cho công an để kiểm tra, xử lý.