Đánh nhau ở gần phố Tây, 9 nhân viên quán bị khởi tố 16/02/2026 19:21

(PLO)- Mâu thuẫn tranh giành khách gần phố Tây khiến nhân viên hai quán Ivenus và Sky Night lao vào đánh nhau, 9 người bị khởi tố.

Ngày 16-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với chín người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an đã khởi tố chín người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Trước đó, Công an phường Bến Thành đã tiếp nhận, xử lý nguồn tin về vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào khoảng 3 giờ 54 phút ngày 28-1 trước khu vực số 5–7–9 đường Đỗ Quang Đẩu đoạn gần giao lộ với đường Bùi Viện sau khi người dân báo tin.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách giữa nhân viên hai quán Ivenus và Sky Night. Hai bên xảy ra cự cãi, sau đó ném ly thủy tinh, chai bia và bàn ghế ra đường. Nhóm người tiếp tục chia thành nhiều nhóm, lao vào đánh nhau, xô xát, gây náo loạn khu vực.

Trong số này, hai người bị tạm giam, bảy người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: CA

Theo cơ quan chức năng, hành vi manh động diễn ra trong nhiều phút, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dân và du khách gần khu vực phố Tây Bùi Viện. Tổ tuần tra Công an phường đã kịp thời có mặt, khống chế và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, lấy lời khai để điều tra. Ngày 11-2, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 9 người về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, hai người bị tạm giam, bảy người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo mọi mâu thuẫn cần được giải quyết bằng phương thức hòa giải, đúng pháp luật; các hành vi tụ tập, đánh nhau, đập phá tài sản nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm.