Bị đánh thương tích 7% ngay trước cửa nhà 26/02/2026 18:11

(PLO)- Người đàn ông vừa trở về nhà trên địa bàn phường Bình Tân (TP.HCM) thì bị nhóm người hành hung gãy mũi.

Ngày 26-2, ông Đặng Trường Giang (45 tuổi, ngụ phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ, TP.HCM) cho biết đã đến Công an phường Bình Tân gửi đơn kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại quyết định không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích mà ông là nạn nhân.

Hình ảnh ông Giang bị hai người đàn ông đánh đập ngay trước cửa nhà. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo phản ánh của ông Giang, sự việc xảy ra vào ngày 22-12-2024 tại khu vực nhà riêng trên đường số 5, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Thời điểm này, khi ông cùng vợ đang ở nhà thì các ông MT C (41 tuổi), HV T (36 tuổi) và BT T (36 tuổi) bất ngờ xuất hiện.

Ban đầu, nhóm này dùng lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm vợ chồng ông Giang. Khi chủ nhà yêu cầu rời đi, nhóm người trên đã lao vào hành hung ông Giang ngay tại khoảng sân phía trước. Cụ thể, ông HVT dùng tay đấm mạnh vào mặt, còn ông BTT liên tiếp tấn công vào vùng mặt và đầu nạn nhân.

Ông Giang cho biết hiện vết thương ở mũi đau nhức liên tục. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Do bị tấn công bất ngờ, ông Giang ngã xuống đất. Nạn nhân cho biết, dù ông đã ngã nhưng ông HVT vẫn tiếp tục dùng chân đạp nhiều nhát vào đầu và mặt khiến ông choáng váng, ngất xỉu. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á và chuyển tuyến đến Bệnh viện Thống Nhất. Bác sĩ chẩn đoán ông Giang bị gãy sống mũi, đa chấn thương mô mềm, phải điều trị dài ngày với chi phí hơn 20 triệu đồng.

Sau vụ việc, ông Giang trình báo Công an phường Bình Hưng Hòa B (nay là phường Bình Tân) và hồ sơ được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (cũ) rồi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý.

Ông Giang cho rằng hành vi của nhóm người trên là có tổ chức, thể hiện tính chất côn đồ nên cần truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, chờ đợi hoài, ông Giang không được bồi thường hay xin lỗi gì.

Ông Giang mong muốn cơ quan chức năng xem xét lại quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT đã giải quyết hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT đã đưa ông Giang đi giám định và có kết quả là 7% nên không khởi tố vụ án hình sự.

"Từ đó đến nay, tôi vẫn chưa được những người đánh đập xin lỗi hay bồi thường gì trong khi cuộc sống khó khăn, tôi mong muốn cơ quan chức năng xem xét lại hoặc hủy bỏ quyết định không khởi tố để đảm bảo quyền lợi cho tôi", ông Giang nói và cho biết hiện vết thương ở mũi vẫn thường xuyên đau nhức.

Trước đó, ngày 30-2-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gửi thông báo không khởi tố vụ án hình sự cho ông Giang và luật sư đại diện của ông bằng văn bản, có ký xác nhận đầy đủ. Sau khi nhận văn bản, ông Giang không có khiếu nại gì cho đến nay.

Về hướng xử lý tiếp theo, đại diện cơ quan chức năng cho biết toàn bộ hồ sơ đã được chuyển về công an địa phương để thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những người liên quan theo quy định.

Đối với nguyện vọng của ông Giang về việc bồi thường thiệt hại và chi phí điều trị, cơ quan chức năng hướng dẫn đây là tranh chấp về dân sự. Do cơ quan điều tra không có thẩm quyền giải quyết bồi thường dân sự trong trường hợp không khởi tố vụ án, nên nạn nhân cần làm đơn khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo quy định.

Đại diện công an phường Bình Tân cũng xác nhận việc ông Giang lên đơn vị trình bày các mong muốn và đã hướng dẫn ông Giang thực hiện các thủ tục liên quan để đảm bảo quyền lợi của ông. .