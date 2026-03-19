Nhóm 'quái xế' tụ tập trên quốc lộ rú ga, nẹt pô, quay clip đăng lên mạng 19/03/2026 09:50

(PLO)- Để câu like trên mạng xã hội, một nhóm thanh niên ở Gia Lai tụ tập điều khiển mô tô nẹt pô, phóng nhanh để quay clip.

Ngày 19-3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị phối hợp với Công an xã Ia Pa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm thanh niên có hành vi tụ tập lái xe nẹt pô, phóng nhanh trên quốc lộ tổng cộng 40 triệu đồng.

Nhóm thanh niên bị xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ độ chế trên xe. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 17-3, lực lượng công an phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên tuyến Đông Trường Sơn đoạn qua thôn Blôm, xã Ia Pa lái mô tô, nẹt pô, rú ga, phóng nhanh để quay clip đăng lên mạng xã hội câu like.

Công an xác định có người trực tiếp điều khiển phương tiện gồm NPK, ĐP (cùng 18 tuổi, ngụ xã Pờ Tó) và TĐT (19 tuổi, ngụ xã Ia Pa) điều khiển ba mô tô thực hiện các các hành vi trên.

Ba người liên quan gồm ĐVM (21 tuổi, ngụ xã Ia Pa - chủ tiệm sửa xe, là người cho TĐT mượn xe); TVP (21 tuổi, ngụ xã Pờ Tó) và ĐT (18 tuổi, ngụ xã Pờ Tó) đi cùng, sử dụng điện thoại quay clip các hành vi vi phạm để đăng tải lên mạng câu view, câu like.

Nhóm thanh niên tụ tập, có hành vi nẹt pô, rú ga, phóng nhanh trên quốc lộ.

Sau khi lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng công an cầu nhóm thanh niên tháo dỡ pô độ, khắc phục tình trạng vi phạm.