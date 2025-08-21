Khởi tố 11 thanh niên hỗn chiến sau màn nẹt pô, rú ga 21/08/2025 17:45

(PLO)- Mâu thuẫn sau màn nẹt pô, hai nhóm thanh niên ở Gia Lai cầm hung khí lao vào nhau hỗn chiến ngay trung tâm Pleiku.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị 11 thanh niên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu, tối 9-5, Nguyễn Hoàng Khải (17 tuổi, ngụ phường An Khê, Gia Lai) cùng nhóm bốn người khác ngồi nhậu ở nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Pleiku, Gia Lai). Sau đó, một thành viên trong nhóm chạy xe máy về phòng trọ, khi đi trên đường Anh hùng Núp thì người này nẹt pô, rú ga.

Hai nhóm thanh niên bị khởi tố do tham gia hỗn chiến. Ảnh: CA.

Lúc này, nhóm của Lê Quốc Hưng (20 tuổi, ngụ phường An Phú, Gia Lai) thấy vậy, cho rằng thanh niên này thách thức, khiêu khích nên điều khiển xe máy chạy theo đánh.

Sau đó, hai nhóm thanh niên cầm dao tự chế, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia đi tìm nhau giải quyết mâu thuẫn. Đến rạng sáng hôm sau, nhóm của Khải và Hưng gặp nhau tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết ở phường Pleiku thì lao vào hỗn chiến.

Lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ mục tiêu tại quảng trường khống chế được hai thanh niên tham gia ẩu đả, những người khác bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai triệu tập hai nhóm thanh niên đến làm việc.

Trong 11 thanh niên bị khởi tố, có sáu người thuộc nhóm của Lê Quốc Hưng,và năm người nhóm Nguyễn Hoàng Khải.

Có bảy bị can bị bắt tạm giam gồm Hưng, Huy Vũ, Khải, Kiên, Ngọc Anh, Thắng, Hoàng Vũ; bốn người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.