Ô tô tải tông xe máy đi cùng chiều khiến 2 vợ chồng tử vong 09/01/2026 17:46

(PLO)- Tài xế ô tô tải thiếu quan sát, tông vào xe máy chạy cùng chiều khiến hai vợ chồng người đi xe máy tử vong thương tâm.

Ngày 9-1, thông tin từ UBND xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến hai người tử vong xảy ra trên quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn xã.

Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng đi xe máy tử vong. Ảnh: VN

Trước đó, khoảng 7 giờ 20 ngày 9-1, ô tô tải 86C-12893 do ông Trần Minh Quang (24 tuổi, ngụ xã Sơn Lang, Gia Lai) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 19 hướng xã Mang Yang đi phường Pleiku. Khi xe đi đến thôn Linh Nham, xã Mang Yang thì xảy ra va chạm với xe máy 81AB-14340 chạy cùng chiều.

Thời điểm trên, ông T (44 tuổi, ngụ làng Blên, xã Lơ Pang, Gia Lai) điều khiển xe máy chở vợ là bà N (47 tuổi).

Hậu quả, hai người đi xe máy tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế Trần Minh Quang điều khiển xe không chú ý quan sát. Ông Quang có không có nồng độ cồn trong người, có giấy phép lái xe hạng C thời hạn đến tháng 9-2029.