Tai nạn giao thông giảm mạnh, 4 ngày nghỉ lễ vẫn có 94 người tử vong 04/01/2026 18:33

(PLO)- So với cùng kỳ năm trước, kỳ nghỉ lễ đầu năm 2026 giảm số vụ tai nạn giao thông, giảm số người chết và bị thương nhưng 4 ngày qua vẫn xảy ra 196 vụ làm 94 người thiệt mạng.

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 1-1 đến hôm nay (4-1), cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 94 người chết, 154 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, con số này giảm 45 vụ, giảm 44 người chết nhưng tăng 17 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông, xe khách tông làm anh Đặng Xuân Sơn (25 tuổi, phóng viên Báo Thế Giới và Việt Nam) tử vong vào sáng 1-1.

Tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ việc nào. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn đường bộ giảm 42 vụ, giảm 42 người chết nhưng tăng 18 người bị thương.

Riêng ngày 4-1, toàn quốc xảy ra 41 vụ TNGT, làm 19 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số liệu này giảm 14 vụ và 11 người chết.

Trong cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công an các địa phương đã xử lý 12.303 trường hợp vi phạm, tạm giữ 107 ô tô, 4.196 mô tô và 148 phương tiện khác. Lực lượng chức năng cũng tước 486 giấy phép lái xe (GPLX) và trừ điểm GPLX 2.227 trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: nồng độ cồn (3.881 trường hợp), vi phạm tốc độ (2.046), chở quá tải (101), quá khổ giới hạn (55)…

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường đường Võ Thị Sáu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vào chiều 1-1.

Những địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn gồm: TP.HCM (34 vụ), Đồng Nai (15), Hà Nội (13), Phú Thọ (12), Hải Phòng và Thanh Hóa (mỗi địa phương 10 vụ). Các địa phương có số người chết cao là: TP.HCM (17 người), Đồng Nai (11), Hà Nội (9), Phú Thọ và Tây Ninh (mỗi địa phương 7 người).

Qua phân tích 160/196 vụ tai nạn đường bộ, nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không giảm tốc độ an toàn. Ngoài ra còn các lỗi đi sai làn, sai phần đường; chuyển hướng, vượt xe không đúng quy định; vi phạm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn; không nhường đường, sử dụng rượu bia, qua đường sai quy định…