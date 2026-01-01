Về quê nghỉ Tết bị xe khách tông tử vong trước nhà 01/01/2026 12:07

(PLO)- Khi từ Hà Nội đi 300 km về đến quê Nghệ An nghỉ Tết dương lịch 2026, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong.

Sáng 1-1, trên quốc lộ 48E thuộc địa phận xã Nghĩa Hoàn cũ (nay là xã Tân Phú, Nghệ An), đã xảy ra vụ xe khách tông trúng làm một nạn nhân tử vong.

Theo thông tin, anh ĐXS (26 tuổi) đang công tác tại Hà Nội, về quê ở Nghệ An để nghỉ Tết Dương lịch 2026 cùng bố mẹ.

Khi anh S vừa xuống xe đi bộ để về nhà thì bị xe khách BKS 18F-005.xx lao tới, tông trúng. Cú tông mạnh khiến anh S tử vong tại chỗ, ba lô văng ra giữa đường.

Công an xã Tân Phú, Công an tỉnh Nghệ An sau đó có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.