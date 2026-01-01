'Nữ TikToker' dừng xe tải giữa đường bị CSGT phạt 01/01/2026 10:24

(PLO)- Nữ TikToker điều khiển xe tải đã có hành vi vi phạm dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi.

Sáng 1-1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết nữ tài xế Ngô Thị Minh H - “hot TikToker” lái ô tô tải dừng giữa đường đã bị lập biên bản xử phạt.

Hình ảnh từ camera hành trình xe chạy hướng ngược chiều với ô tô của chị H.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao, tranh cãi vụ việc một nữ nổi tiếng trên mạng xã hội làm nghề lái xe tải trong quá trình di chuyển đã dừng xe giữa đường để “tranh luận” với một tài xế đi ngược chiều về ý thức tham gia giao thông.

Trong video, nữ tài xế hỏi “Anh thích nháy đèn không? OK, em mời anh lên mạng ngồi…”.

Sau đó xuất hiện thêm video nữ tài xế “đính chính” cho rằng nhiều trang, nhiều tài khoản chia sẻ, đăng tải sai sự thật trích dẫn lời nói của nữ tài xế. “Em đăng video lên chỉ muốn nói, em lái xe đêm, đêm đã muộn rồi và xe ngược chiều làm em chói mắt. Em cảm thấy chói mắt, em cảm thấy không an toàn nên em đỗ lại. Trong tình huống ấy em nghĩ là ai cũng sẽ xử lý như em thôi, bởi vì khi mà chói mắt em đâu biết vạch kẻ đường nào của phần đường mình, vạch nào của bên kia. Em cho xe đỗ lại là an toàn nhất…” - trích lời nữ tài xế trong video.

Người này cũng khẳng định việc “nói và viết em chặn đầu xe là sai sự thật, em không chặn đầu xe”.

CSGT làm việc với tài xế.

Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên, vào cuộc.

Qua xác minh, 22 giờ đêm 29-12-2025, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn (Thái Nguyên), chị H (27 tuổi, trú Trung Hội, Thái Nguyên) điều khiển ô tô tải biển số 20C-237.xx đã có hành vi vi phạm dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

Theo quy định, hành vi vi phạm nêu trên tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/2024, chị H bị xử phạt 700.000 đồng. Chiều 31-12-2025, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H.

Cục CSGT cho biết quá trình tham gia giao thông nhường nhịn nhau là một nét đẹp văn hóa, đừng thay thế cho một lỗi nhỏ của người khác bằng một vi phạm pháp luật của mình. Trường hợp nêu trên, nếu chị H tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ rất dễ gây đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như cản trở giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng…