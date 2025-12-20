Cục CSGT xử lý 10 xe cứu thương vi phạm trên cao tốc phía Nam 20/12/2025 16:37

(PLO)- Sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe cứu thương và xe đầu kéo khiến ba người tử vong, Cục CSGT đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe cứu thương trên nhiều tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam.

Ngày 20-12, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6 Cục CSGT (C08, Bộ Công an), cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục C08, trong các ngày 18 và 19-12, lực lượng CSGT đường bộ cao tốc đã đồng loạt ra quân kiểm soát hoạt động xe cứu thương nhằm phòng ngừa vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cục CSGT xử lý nhiều xe cứu thương vi phạm trên cao tốc phía Nam. Ảnh: C08

Các tuyến được tăng cường kiểm tra gồm: Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong. Riêng ngày 19-12, Đội 6 kiểm tra 42 xe cứu thương, phát hiện ba trường hợp vi phạm và lập bốn biên bản, tổng tiền phạt 16,5 triệu đồng.

Trong đó, có một trường hợp điều khiển xe cứu thương không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; hai trường hợp sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khi không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 kiểm tra 38 xe cứu thương, phát hiện và lập biên bản bảy trường hợp vi phạm. Các lỗi gồm không có giấy phép sử dụng thiết bị ưu tiên; giấy đăng kiểm hết hạn dưới một tháng; sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Theo Cục C08, việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến xe cứu thương nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn tình trạng lợi dụng danh nghĩa xe ưu tiên để vi phạm, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các phương tiện thực sự làm nhiệm vụ cấp cứu.

Trước đó, khoảng 0 giờ 15 ngày 18-12, xe cứu thương loại 12 chỗ khi chạy vào đường dẫn trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (km41) đã tông vào đuôi xe container đang đỗ tại dốc lối vào trạm và bốc cháy dữ dội. Trên xe có năm người, vụ việc khiến ba người tử vong, hai người thoát nạn.

Cục C08 xác định tài xế xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật; xe không có giấy phép sử dụng đèn ưu tiên và không làm nhiệm vụ cấp cứu nhưng vẫn bật đèn, còi ưu tiên. Đồng thời, xe đầu kéo đỗ sai quy định tại khu vực có biển “cấm dừng, cấm đỗ”.