Công an dùng camera AI giúp du khách Úc tìm lại iPhone trong 10 phút 18/12/2025 13:12

(PLO)- Một du khách người Úc đánh rơi iPhone 12 khi đi du lịch tại Việt Nam. Công an nhanh chóng trích xuất hệ thống camera AI, tìm lại tài sản cho du khách chỉ sau khoảng 10 phút.

Ngày 18-12, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM cho biết đơn vị vừa kịp thời tìm lại và trao trả điện thoại iPhone 12 cho một du khách nước ngoài bị đánh rơi trên địa bàn. Kết quả này có được nhờ việc trích xuất nhanh hệ thống camera AI.

Công an dùng camera AI giúp du khách Úc tìm lại iPhone trong 10 phút. Ảnh: CA

Theo đó, trong quá trình du lịch tại Việt Nam, một du khách quốc tịch Úc không may làm rơi điện thoại iPhone 12 trên địa bàn phường Tân Hưng. Tiếp nhận trình báo, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera AI trên địa bàn để xác minh vị trí tài sản.

Chỉ sau khoảng 10 phút, lực lượng công an đã xác định được nơi chiếc điện thoại rơi và tiến hành thu hồi, trao trả tận tay cho du khách. Nhận lại tài sản, vị khách nước ngoài bày tỏ vui mừng, xúc động. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của Công an phường Tân Hưng và các lực lượng liên quan. Du khách cho biết qua sự việc này càng thêm ấn tượng về Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.

Bên cạnh phục vụ xử phạt nguội vi phạm giao thông, hệ thống camera AI đang được TP.HCM triển khai còn phát huy hiệu quả trong đấu tranh tội phạm. Cụ thể, camera AI hỗ trợ công an truy vết nhanh đối tượng nghi vấn, xác định lộ trình di chuyển, phương tiện liên quan trong các vụ trộm cắp, cướp giật, tai nạn giao thông bỏ trốn…

Thông qua công nghệ nhận diện biển số, đặc điểm phương tiện, dữ liệu được kết nối giúp rút ngắn đáng kể thời gian điều tra. Ngoài ra, hệ thống còn góp phần phát hiện sớm các hành vi bất thường, đua xe, mang theo hung khí hoặc hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, tài sản thất lạc.

Việc mở rộng ứng dụng camera AI không chỉ giúp giám sát giao thông thông minh mà còn trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh.