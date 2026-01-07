CSGT mở đường đưa người bị bệnh tim nguy kịch đi cấp cứu 07/01/2026 18:34

(PLO)- Lực lượng CSGT cao tốc hỗ trợ dẫn đường đưa một người đàn ông bị bệnh tim nguy kịch trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 7-1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục CSGT, Bộ Công an cho biết đơn vị vừa hỗ trợ cứu sống một người đàn ông bệnh nặng trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 6-1, tổ CSGT số 4 làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Đến Km51+900 đoạn qua xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác phát hiện ô tô biển số TP Cần Thơ bật tín hiệu khẩn cấp xin hỗ trợ đưa người đi cấp cứu.

CSGT Cao tốc đã hỗ trợ giúp người đàn ông nguy kịch vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CSGT

Tiếp cận phương tiện, Đại úy Nguyễn Thanh Trang cùng tổ công tác ghi nhận ông N.V.H.E (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị bệnh tim, sức khỏe diễn biến rất nguy kịch. Gia đình cho biết cần đưa gấp bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để cấp cứu.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ CSGT số 4 nhanh chóng báo cáo chỉ huy và triển khai phương án hỗ trợ. Xe đặc chủng CSGT mở đường, dẫn xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh chóng, an toàn qua các tuyến đường để rút ngắn tối đa thời gian.

Nhờ sự hỗ trợ này, xe chở ông E. đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn và được y bác sĩ tiếp nhận điều trị. Hiện sức khỏe của ông E. đang được các bác sĩ và gia đình tiếp tục theo dõi.