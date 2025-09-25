CSGT bật đèn ưu tiên, mở đường đưa sinh viên bị đột quỵ đi cấp cứu 25/09/2025 18:47

(PLO)- Nhờ được CSGT mở đường đưa đi cấp cứu kịp thời, nam sinh viên bị đột quỵ đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 25-9, tài xế điều khiển ô tô 30F-401.xx di chuyển lại gần lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại ngã Ba La, tuyến quốc lộ 6 (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) với tâm trạng lo lắng.

Người này nói với cán bộ CSGT, trên xe có một nam sinh viên bị đột quỵ cần được đưa đi cấp cứu gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cán bộ CSGT thăm hỏi, động viên sinh viên NXM sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lúc đó, Tổ tuần tra của Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thượng úy Phan Tiến Đạt làm tổ trưởng liền báo cáo chỉ huy đơn vị. Đồng thời, ra hiệu cho tài xế ô tô di chuyển theo xe tuần tra của CSGT để đến Bệnh viện Quân y 103.

Do ảnh hưởng bão số 9, trời mưa, xe tuần tra của CSGT bật đèn ưu tiên, mở đường cho ô tô di chuyển nhanh, vượt qua các điểm đông các phương tiện.

Người bị đột quỵ được xe chở đi đến bệnh viện là em NXM (19 tuổi, quê Điện Biên, sinh viên ĐH Đại Nam).

Khi đang ở giảng đường, em M bị đột quỵ được các bạn và giáo viên sơ cứu rồi gọi xe chở đi bệnh viện.

Nhờ được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, bệnh nhân M hiện đã qua cơn nguy kịch.