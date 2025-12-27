Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội' 27/12/2025 07:16

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là ngọn cờ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam và các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 26-12, tại Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng (phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút tại triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội". (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự khai mạc triển lãm có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng đông đảo học sinh, sinh viên.

Phát biểu khai mạc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc nhấn mạnh Hội nghị thành lập Đảng vào tháng 2-1930 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập là bước ngoặt vĩ đại. Sự kiện này chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước, mở ra thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng đã trải qua 13 kỳ Đại hội và đang hướng đến tổ chức thành công Đại hội XIV. Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc biểu dương Cục Lưu trữ và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã nỗ lực phối hợp sưu tầm, nghiên cứu và tổ chức triển lãm. Đây là hoạt động thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử Đảng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khai mạc triển lãm và tham quan khu trưng bày.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội." (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ghi sổ lưu bút, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và tự hào khi tham quan triển lãm. Những tư liệu, hiện vật được lưu giữ cẩn thận đã tái hiện sống động hành trình ra đời và phát triển của Đảng từ những ngày đầu đầy hy sinh đến sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Đảng luôn là lực lượng tiên phong, là ngọn cờ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng luôn kiên định lý tưởng cách mạng, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân.

Trước thềm Đại hội XIV, triển lãm như một lời nhắc thiêng liêng về việc giữ vững niềm tin, khơi dậy khát vọng đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, trường tồn vì nhân dân.

Triển lãm bố cục thành ba phần gồm: Thành lập Đảng - Khởi nguồn thay đổi vận mệnh dân tộc; Đại hội Đảng và những bước ngoặt lịch sử; Hướng đến Đại hội XIV - Khát vọng phát triển, tầm nhìn tương lai.

Sự kiện trưng bày hơn 200 tài liệu, hiện vật quý giá, tái hiện chân thực các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi vĩ đại của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về lịch sử và thêm tin tưởng vào lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm cũng gửi gắm khát vọng của toàn Đảng, toàn dân trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.