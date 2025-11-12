Khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 20 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc 12/11/2025 19:34

(PLO)- Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ 20 về chủ đề "Con đường và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI".

Ngày 12-11, tại tỉnh Ninh Bình, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 20 về chủ đề Con đường và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI.

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng Đoàn.

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi làm Trưởng Đoàn.

Cùng tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả của Việt Nam và Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi. Ảnh: TTXVN

Vai trò quan trọng của cơ chế trao đổi lý luận cao nhất giữa hai Đảng

Nhân kỳ Hội thảo đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm hai Đảng tiến hành trao đổi lý luận thường kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi Thư chúc mừng tới Hội thảo.

Hai Tổng Bí thư khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế trao đổi lý luận cao nhất giữa hai Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự gắn bó và chia sẻ trách nhiệm trong bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn mỗi nước, cũng như mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng, hai nước.

Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của Hội thảo lần này, cho rằng đây là dịp quan trọng để hai Đảng trao đổi sâu sắc, toàn diện, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định và sáng tạo vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, gắn kết giữa đổi mới tư duy lý luận với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng làm sâu sắc hợp tác lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, phát triển đất nước, quản trị xã hội, thúc đẩy phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội trong thời đại toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0, vì lợi ích của nhân dân hai nước và tương lai tươi sáng hơn của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TTXVN

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược; việc hai Đảng đi sâu trao đổi lý luận góp phần tìm tòi con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thế giới, không ngừng viết nên chương mới hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng thông qua cơ chế Hội thảo Lý luận, hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận tư tưởng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp vào việc phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình và phát triển của nhân loại.

Sự đúng đắn của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI

Phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh: Công cuộc đổi mới của Việt Nam và sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc đạt những thành tựu vĩ đại, khẳng định sự đúng đắn của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản được xây dựng trên ba trụ cột: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Nhấn mạnh cấu trúc phát triển “ba vòng tròn đồng tâm” trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới là xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, xác lập và hoàn thiện mô hình phát triển mới của Việt Nam và hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong thế kỷ XXI trên cơ sở tổng kết công cuộc đổi mới.

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi đánh giá cao những sáng tạo lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời chia sẻ về những vấn đề cốt lõi trong lý luận và thực tiễn của tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Đảng Cộng sản Trung Quốc tổng kết năm bài học kinh nghiệm lớn gồm: Kiên trì kết hợp chủ nghĩa Mác với tình hình thực tiễn Trung Quốc và nền văn hóa truyền thống ưu tú của dân tộc Trung Hoa; kiên trì thúc đẩy phát triển chất lượng cao; kiên trì đi sâu cải cách mở cửa toàn diện; kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm; kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Trưởng đoàn của hai nước khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI; nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, hai bên cần cùng nhau thảo luận, tìm kiếm đột phá trong phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy, kết hợp các giá trị văn hóa của mỗi nước với giá trị phương Đông và các giá trị phổ quát của nhân loại.

Cùng tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả của Việt Nam và Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi đã có cuộc hội kiến thân mật.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng những thành tựu mới mà Trung Quốc đã đạt được, trong đó có việc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khoá XX, thống nhất định hướng xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc.

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi khẳng định, Đảng Cộng sản Trung Quốc vững tin và ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam; Trung Quốc luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Đánh giá cao đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, hai bên đi sâu trao đổi về những định hướng, biện pháp lớn tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng và các cơ quan nghiên cứu lý luận hai bên, góp phần tiếp tục đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Sau cuộc hội kiến, Lãnh đạo hai bên đã cùng xem trưng bày sách và ảnh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 thực hiện cơ chế Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng.