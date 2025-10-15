Đảng công bố dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV, Nhân dân có thể góp ý trên VNeID 15/10/2025 17:08

(PLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị và các báo cáo trình Đại hội XIV của Đảng sau khi được lấy ý kiến trong Đảng nay được công bố để Nhân dân góp ý. Thời hạn góp ý là một tháng, từ nay đến 15-11.

Chiều nay, 15-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức họp báo quốc tế, công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân.

Các văn kiện này gồm báo cáo chính trị của Ban Chấp hànhTrung ương khóa XIII; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi.

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương, chủ trì cuộc họp báo công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương, cho biết dự thảo các văn kiện này là bản cập nhật mới nhất, sau khi Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến ở Hội nghị Trung ương 13 mấy ngày trước.

Trên cơ sở đó, việc lấy ý kiến Nhân dân sẽ được triển khai dưới nhiều hình thức, từ hội nghị, hội thảo, tọa đàm đến góp ý trực tiếp qua thư. Ngoài ra, như lần góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 vừa qua, Nhân dân cũng như người Việt ở nước ngoài có thể góp ý kiến qua ứng dụng VneiD.

Công tác lấy ý kiến dự thảo văn kiện sẽ được thực hiện từ 15-10 đến 15-11, bao gồm lấy ý kiến đóng đóng góp của các đại biểu Quốc hội, các thành viên MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

“Từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị sẽ tổ chức lấy ý kiến qua các kênh của mình. Sau đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV” – ông Môn nói.

Mục đích của một tháng sinh hoạt chính trị này là nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối chủ trương quyết sách quan trọng của đất nước. Góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Hoạt động này cũng góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Thông qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV được cập nhật gần như hàng tháng

Giới thiệu về dự thảo văn kiện, GS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết về hình thức, cấu trúc, nếu các nhiệm kỳ trước đây, văn kiện gồm ba báo cáo lớn là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo xây dựng Đảng, thì lần này, quá trình dự thảo đã quyết định tổ hợp lại trong báo cáo thống nhất là Báo cáo chính trị.

“Như vậy sẽ thể hiện được thống nhất hơn, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân dễ nắm bắt mà thực hiện hơn” – ông Tấn nói.

Theo dự thảo, tên gọi cũng là chủ đề của báo cáo chính trị được diễn đạt: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH”.

Một điểm mới của cách làm văn kiện lần này là tập trung vào những vấn đề gắn với bối cảnh trực tiếp của thế giới cũng như trong nước hiện nay. Đó là tập trung vào mục tiêu phát triển, thực hiện hai mục tiêu 100 năm: Vào dịp 100 năm thành lập Đảng, tức năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao; vào dịp 100 năm thành lập nước, tức năm 2045 phải trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng XHCN.

Theo ông Tấn, quá trình dự thảo văn kiện được khởi động từ Hội nghị Trung ương 8, tháng 10-2023, lập Tiểu ban Văn kiện. Cách triển khai rất bài bản từ xây dựng đề cương, thống nhất rồi mới đi vào dự thảo các văn kiện. Ban đầu vẫn chia thành các báo cáo chuyên đề như cách làm truyền thống, sau quyết định nhập làm một.

“Đây là quá trình mở, liên tục tổ chức hội nghị, hội thảo góp ý kiến ở các phạm vi, nội dung khác nhau. Có thể nói gần như mỗi tháng dự thảo lại được cập nhật, sửa đổi, bổ sung một lần. Sau mỗi lần đều có điều chỉnh, đưa vào những vấn đề mới” – ông Tấn nói.

GS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, giới thiệu về dự thảo văn kiện tại buổi họp báo. Ảnh: CTV

Chẳng hạn, về mục tiêu tăng trưởng 2026-2030, theo các tính toán, kể cả quốc tế, nếu Việt Nam tăng trưởng bình quân trên 8%/năm thì rồi sẽ đạt mục tiêu 2030. “Tuy nhiên, sau khi thảo luận thì thấy cần đặt mục tiêu cao hơn, từ 10%/năm trở lên. Bởi phải tính đến các yếu tố bất thường, chẳng hạn thiên tai vừa rồi thiệt hại rất lớn” – GS Tạ Ngọc Tấn cho biết.

Cũng như vậy, về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, quá trình dự thảo văn kiện có nhiều ý kiến. Nhưng sau đó, với sự thống nhất cao của Bộ Chính trị, thể hiện qua Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân cũng như các thảo luận sâu về kinh tế nhà nước thì dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV đã diễn đạt nhiệm kỳ tới phải “phát triển kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”.

Quan điểm chỉ đạo

Đáng chú ý, theo ông Tấn, trên cơ sở tổng kết gần 40 năm Đổi mới, Đảng đã tự tin xác lập được lý luận về đường lối đổi mới. Vì vậy, nếu các nhiệm kỳ trước chỉ nêu quan điểm kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thì dự thảo văn kiện Đại hội XIV bổ sung thêm thành tố thứ ba là “lý luận về đường lối đổi mới”.

Cùng với đó, ở quan điểm chỉ đạo lớn này còn yêu cầu ba kiên định, gồm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXN; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đồng thời, nhấn mạnh tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Về nhiệm vụ trọng tâm, quan điểm chỉ đạo là: “Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”.

Theo GS Tạ Ngọc Tấn, so với Đại hội XIII, vấn đề bảo vệ môi trường được ưu tiên cao hơn, và đối ngoại, hội nhập được gắn vào cụm quốc phòng, an ninh...