Thủ tướng ấn định ngày khởi công các công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng 05/09/2025 08:49

(PLO)- Theo công điện của Thủ tướng, ngày 19-12 sẽ đồng loạt khánh thành, khởi công trực tuyến các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 158/CĐ-TTg về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công điện gửi các trưởng ngành, lãnh đạo các đơn vị, địa phương nêu rõ tiếp theo kết quả tích cực của Lễ khánh thành, khởi công các dự án kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1945 - 30-4-2025), ngày 19-8, Chính phủ đã tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỉ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Trong đó 80 công trình, dự án được lựa chọn làm điểm cầu đều là công trình tiêu biểu cho các lĩnh vực, từ hạ tầng chiến lược đến lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh… thể hiện nỗ lực vượt khó, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên của toàn dân tộc…

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Công điện của Thủ tướng nêu rõ Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án trên tất cả các địa phương).

Việc này là để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khẳng định những thành tựu kinh tế xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Sự kiện sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 19-12 nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2025) và chào mừng Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình phụ trách.

Thủ tướng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng.

“Với các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định” – Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất hai dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo rà soát các dự án, công trình, tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực trước ngày 10-11, tổng vốn đầu tư, các tài liệu kèm theo khẳng định đủ điều kiện khánh thành, khởi công…). Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực chủ trì rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công…

Lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị, địa phương chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức Lễ khánh thành, khởi công… các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Bộ Xây dựng, VTV xây dựng, tổ chức, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm; chủ động bố trí nguồn kinh phí, điều kiện kỹ thuật để kết nối trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc". Nội dung này hoàn thành trước 1-12.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho buổi Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình vào ngày 19-12.