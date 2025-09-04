Thủ tướng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan 04/09/2025 20:45

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm bắt nhịp ngay vào công việc; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác.

Chiều 4-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, KH&CN, GD&ĐT, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan. Ảnh: VGP

Hội nghị đã nghe công bố và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính có Quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thực hiện các Quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 3-9, Thủ tướng đã có các Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Thủ tướng trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Cùng với đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN; điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của tám cán bộ được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này. Ông cho biết các cán bộ không chỉ thể hiện trình độ, năng lực, uy tín của mình mà còn thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với từng cá nhân.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các cán bộ trên cương vị, nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình, cùng với tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ, cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành, lĩnh vực, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Thủ tướng trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN. Ảnh: VGP

Nêu bối cảnh hiện nay, Thủ tướng cho rằng phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh với tình hình; yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là các lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, “cùng chí hướng, cùng đội ngũ, cùng mục tiêu:.

Thủ tướng đề nghị các nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm bắt nhịp ngay vào công việc; cùng tập thể lãnh đạo các Bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức. Trong đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác.

“Làm tốt công tác cán bộ vì cán bộ là gốc của mọi công việc; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý việc chuyển trạng thái từ thụ động sang chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cho từng bộ, cơ quan và các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm.

Ông nhấn mạnh việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính chất đột phá như giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, nghiên cứu khoa học vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ với từng cán bộ .

“Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và đóng góp vào hoạt động chung của Chính phủ” – Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, các nhân sự mới được bổ nhiệm sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, “vững tay chèo".