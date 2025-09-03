Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân làm Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN 03/09/2025 14:47

(PLO)- Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN.

Ngày 3-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Bộ KH&CN, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 1887/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Còn tại Quyết định 1880/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3-9-2025.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN. Ảnh: QH

Ông Vũ Hải Quân sinh năm 1974 tại Ninh Bình. Ông Quân tốt nghiệp khoa toán - tin Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) năm 1996, sau đó ở lại trường làm trợ giảng. Từ năm 2001 - 2005, ông Quân làm nghiên cứu sinh tại Trường đại học Tổng hợp Trento, Ý và đạt học vị tiến sĩ.

Sau đó ông Quân tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường đại học Leuven, Bỉ. Tháng 2-2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng postdoc ở Đại học Tổng hợp Leuven.

Trở về nước năm 2007, ông Quân lần lượt giữ nhiều chức vụ như giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC, và trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILab, phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Tháng 10-2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Đến tháng 1-2021, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và giữ chức vụ này đến nay.

Ông Lê Văn Lợi, sinh năm 1974, quê ở Nghệ An. Ông Lợi từng kinh qua các vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý khoa học; Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.