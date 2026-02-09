TP.HCM: Ngành Nội vụ cam kết triển khai nhiệm vụ theo phương châm ‘6 rõ’ 09/02/2026 21:04

(PLO)- Với phương châm “6 rõ”, ngành Nội vụ TP.HCM cam kết kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ngày 9-2, Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Tham dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Sắp xếp bộ máy gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết năm 2025, TP.HCM không chỉ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, mà còn tiếp tục sắp xếp các đầu mối bên trong và đội ngũ cán bộ, công chức của toàn bộ hệ thống chính quyền địa phương.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: HẢI NHI

Qua đó cho thấy khối lượng công việc của Sở Nội vụ trong năm 2025 là rất lớn, quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển của TP.HCM.

Tổng hợp số lượng cán bộ, công chức của hai sở và ba địa phương cho thấy quy mô đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, tổ chức thực hiện vẫn còn một số vấn đề chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, cần tiếp tục tập trung khắc phục, hoàn thiện, ông Cường nói.

Theo ông, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 cũng đồng thời xác định rõ các yêu cầu đặt ra cho năm 2026. Trong đó, nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn phải tiếp tục triển khai, ngành Nội vụ cần tham mưu chặt chẽ, kịp thời đối với toàn bộ hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu phải phát huy hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, từng bước chuyển tài liệu lưu trữ thành dữ liệu số. Công tác lưu trữ không chỉ dừng ở kho tài liệu truyền thống mà phải trở thành nguồn tài nguyên phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại.

Không để người yếu thế đứng ngoài quá trình phát triển của TP.HCM

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Cường cho hay một nhiệm vụ quan trọng khác của ngành Nội vụ là tham mưu hiệu quả, kiên trì triển khai các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến chính sách đối với người có công.

Thời gian qua, các chính sách được triển khai đồng bộ, mức hỗ trợ được nâng lên, bảo đảm không để sót đối tượng. Đồng thời, TP mở rộng sang các chính sách lao động - việc làm, bảo trợ xã hội, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho cá nhân. Ảnh: HẢI NHI

Nhấn mạnh mục tiêu phát triển thời gian tới, ông Cường cho rằng tăng trưởng phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Nếu người yếu thế chưa được bảo đảm đầy đủ thì phát triển sẽ không bền vững, công bằng.

Ngoài ra, các vấn đề về lao động, việc làm, nguồn nhân lực đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác tham mưu của ngành Nội vụ. Ông dẫn chứng, năm 2026, TP.HCM triển khai nhiều dự án trọng điểm quy mô lớn, kéo theo nhu cầu rất lớn về lao động. Trong bối cảnh đó, đã xuất hiện sự cạnh tranh trong cung ứng lao động, thậm chí có nghiên cứu phương án thu hút lao động phổ thông từ nước ngoài. Đây là vấn đề cần tập trung tham mưu để xây dựng chính sách phù hợp, bảo đảm đủ nguồn nhân lực cho TP.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao Cờ Truyền thống của UBND TPHCM và Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến tập thể Sở Nội vụ. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Đồng thời, UBND TP.HCM trao Cờ Truyền thống và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho các tập thể, cá nhân; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM” cho các cá nhân.