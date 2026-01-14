Lâm Đồng: Buộc thôi việc 1 chuyên viên nội chính sau phi vụ 'chạy án' 14/01/2026 15:52

(PLO)- Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng đã áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Đức Cường - người có hành vi chạy án và đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14-1, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ký ban hành quyết định về việc kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức do vi phạm pháp luật.

Theo đó, áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Đức Cường, chuyên viên chính Phòng theo dõi công tác xử lý đơn thư, tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Lý do: Ông Nguyễn Đức Cường đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Bản án phúc thẩm số 273/2025/HS-PT ngày 30-12-2025 của TAND tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm buộc thôi việc: Kể từ ngày 30-12-2025.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Cường.

Theo hồ sơ, lúc 1 giờ ngày 31-7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ) bắt quả tang và quyết định tạm giữ đối với một số người đánh bạc.

Khi nhận được thông báo về việc bắt và tạm giữ chồng, có 2 người vợ đã liên lạc, trao đổi với nhau về việc tìm người giúp cho chồng được tại ngoại.

Sau đó, những người này liên lạc được với ông Nguyễn Đức Cường, hẹn ngày 5-8-2024 gặp nhau tại một quán cà phê để trao đổi, thỏa thuận.

Tổng cộng, ông Cường đã nhận 100 triệu đồng của 2 người phụ nữ lo chạy án cho chồng được tại ngoại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Cường không tác động đến ai để giúp cho những người mình đã hứa được tại ngoại mà dùng 80 triệu đồng trả nợ và nộp 20 triệu đồng còn lại vào tài khoản của mình.

Ngày 6-8-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với số bị can trong đó có 2 người mà ông Cường hứa lo cho tại ngoại.

Đến ngày 9-8-2024, qua tìm hiểu, những người này biết được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là do quy định của pháp luật, không phải nhờ sự giúp đỡ, tác động của ông Cường nên đã tố giác.

Ngày 4-9-2025, TAND Khu vực 6 - Lâm Đồng tuyên phạt Nguyễn Đức Cường 1 năm 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, bị cáo Cường kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cung cấp tình tiết mới là đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại.

Theo HĐXX, bị cáo được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; tại phiên tòa phúc thẩm cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ mới. Do vậy, HĐXX phúc thẩm xét thấy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm giảm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho bị cáo.