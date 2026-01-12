Dừng bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cho tôm Bình Thuận vì địa danh không còn 12/01/2026 17:46

(PLO)- Dự án bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cho tôm Bình Thuận gặp khó khăn do đơn vị hành chính có tên “Bình Thuận” không còn tồn tại.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo gửi Chi nhánh Công ty CP Sở hữu công nghiệp INVESTIP (Hà Nội) tạm dừng thực hiện nhiệm vụ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm Bình Thuận.

Con tôm của tỉnh Bình Thuận từ lâu đã nổi tiếng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo đó, căn cứ hợp đồng ngày 28-12-2022 giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Chi nhánh Công ty CP Sở hữu công nghiệp INVESTIP, hợp đồng ngày 12-2-2025 giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Chi nhánh Công ty INVESTIP về thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm của tỉnh Bình Thuận.

Ngày 30-11-2025, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng nhận được công văn của Chi nhánh Công ty INVESTIP đề xuất dừng thực hiện dự án đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm của tỉnh Bình Thuận.

Theo công ty trên, quá trình triển khai dự án gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nhà thầu phân tích, xây dựng hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý, xác định tính chất đặc thù của sản phẩm, đơn vị hành chính có tên “Bình Thuận” không còn tồn tại.

Qua xem xét các khó khăn của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất tạm dừng thực hiện dự án nêu trên do Chi nhánh Công ty CP Sở hữu công nghiệp INVESTIP chủ trì thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Chi nhánh Công ty CP Sở hữu công nghiệp INVESTIP và chủ nhiệm dự án là ông Nguyễn Anh Ngọc báo cáo các nội dung đã triển khai thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí, nguyên vật liệu, trang thiết bị mua sắm và các nội dung khác (nếu có) gửi về sở trước ngày 16-1-2026 để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.